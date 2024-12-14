Ekol TV canlı yayınında konuklara oklava dağıtıldı. 'Amacının dışında kullanmamanızı rica ederiz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son yıllarda cinayetten, depreme, askeri operasyondan gündemdeki önemli bir başka gelişmeye kadar her türlü haberin analizi televizyon kanallarındaki konuklar tarafından ekran önünde sopalarla anlatılıyor. Ekol TV'deki yayında program konuklarına farklı renklerde sopalar dağıtıldı.

Ekol TV'de ekrana gelen Tartışma Zemini programı başlarken ilginç anlar yaşandı.

Program sunucusu Çağlar Cilara program konuklarına farklı renklere boyanmış oklavalar dağıttı.

Son yıllarda televizyon programlarına ellerinde uzun sopalarla ekranı işaret ederek durum analizi yapmak gündemdeyken program sunucusu kimi zaman sopaların yetmediği gerekçesi ile konuklarına programın başında farklı renklere boyanmış oklavalar dağıttı.

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Çağlar Cilara, renklerine göre program yorumcusu konuklarına sopaları dağıtırken renklerin özel bir anlamı olmadığını söylerken 'karışmasın diye renklerine göre ayırdık' diye konuştu.

Çağlar Cilara, ekranda konuklarına "Bu çubukları amacının dışında kullanmamanızı rica ediyoruz." dedi.

Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler izleyiciler karşısında tepki gördü.

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