Ekol TV canlı yayınında konuklara oklava dağıtıldı. 'Amacının dışında kullanmamanızı rica ederiz'

Ekol TV'de ekrana gelen Tartışma Zemini programı başlarken ilginç anlar yaşandı.

Program sunucusu Çağlar Cilara program konuklarına farklı renklere boyanmış oklavalar dağıttı.

Son yıllarda televizyon programlarına ellerinde uzun sopalarla ekranı işaret ederek durum analizi yapmak gündemdeyken program sunucusu kimi zaman sopaların yetmediği gerekçesi ile konuklarına programın başında farklı renklere boyanmış oklavalar dağıttı.

Çağlar Cilara, renklerine göre program yorumcusu konuklarına sopaları dağıtırken renklerin özel bir anlamı olmadığını söylerken 'karışmasın diye renklerine göre ayırdık' diye konuştu.

Çağlar Cilara, ekranda konuklarına "Bu çubukları amacının dışında kullanmamanızı rica ediyoruz." dedi.

Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler izleyiciler karşısında tepki gördü.