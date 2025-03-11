Ekol TV'den ayrılmıştı. Yeni adresi belli oldu

Demirören Haber Ajansı’nda (DHA) üst düzey atama gerçekleşti.

MedyaRadar’da yer alan habere göre; Tamer Oskay, DHA Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve atandı. Tamer Oskay, Ocak ayında Ekol TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı.

TAMER OSKAY KİMDİR?

1983 doğumlu olan Tamer Oskay, gazetecilik kariyerine İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden 2006 yılında mezun olarak adım attı. Oskay, medya kariyerine 2005 yılında Star TV'de stajyer olarak başladı. Bir yıl sonra 24 TV'ye geçiş yaptı.

2009 yılında Sabah gazetesine transfer oldu. Burada üç yıl boyunca polis ve adliye muhabiri olarak görev yaptı.

2012 yılında tekrar Star TV'ye dönen Tamer Oskay, uzun yıllar Star Haber Merkezi'nde muhabir olarak görev yaptı.

Ocak 2022 tarihinde Star TV'den TRT'ye transfer olarak İstanbul Haber Müdürü görevine getirildi. Ağustos 2024'ten Ocak 2025’e kadar Ekol TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Tamer Oskay, kariyerine DHA’da devam edecek.