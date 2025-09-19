Ekoloji grubu sözcüsüne beton santralinin ortağından darp iddiası

Olay, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nde gerçekleşti. Samandağ Ekoloji Grubu'nun açtığı dava sonucu, 29 Ağustos'ta ilçedeki bir beton santralinin faaliyetleri durduruldu.

Santralin ortaklarından A.K., yanında çalışanlarıyla birlikte gece saatlerinde iddiaya göre, Samandağ Ekoloji Grubu Sözcüsü Mevlüt Oruç'un otomobilinin önünü kesip durdurdu.

A.K.'nın, otomobilin kapısını açıp, başına vurarak dövmeye başladığını öne süren Oruç, bir süre sonra kendinden geçtiğini belirtti. Kendisine geldiğinde A.K.'nın ve çalışanların olay yerinden ayrıldığını fark eden Oruç, otomobiliyle eve döndü. Daha sonra yakınlarıyla hastaneye giden Oruç, A.K. hakkında şikâyette bulundu. Başında darp izleri bulunan Oruç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.