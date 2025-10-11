Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.

Sivas Defterdarlığı’nın listesine göre, "sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri" üzerine hizmet veren Süleyman Erdemir ilk sırada yer aldı. Erdemir, 2024 yılı içerisinde 15 milyon 476 bin lira vergi ödedi.

Sözcü Gazetesi'nden Müslüm Evci'nin haberine göre, listenin ikinci sırasında sürpriz bir isim yer aldı.

Çok sayıda iş insanı bulunan kentte en çok vergi beyan eden ikinci isim ise Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis oldu. Charisis, 2024 yılı içerisinde ödediği 7 milyon 650 bin liralık vergi beyan etti.

Konya’da da listenin en dikkat çekici mükellefi birçok iş insanını geride bırakan Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu, 12 milyon 567 bin lira vergi ödeyerek 12. sırada yer almıştı.

Konyaspor’da forma giyen futbolculardan Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira ile 27. sırada, Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin lirayla 50. sırada kendine yer bulmuştu.