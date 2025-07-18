Ekonomi eğitimi de vurdu! Her dört gençten biri...

TÜİK, “İşgücü Piyasasında Gençler” adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2024 yılında 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 291 bin kişi olup bu kişilerin 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı. Bu yaş grubunda istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin kişi iken işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak gerçekleşti. 15-34 yaş grubunda işgücüne katılma oranı %60,1, istihdam oranı %52,5 ve işsizlik oranı %12,7 olarak tahmin edildi.



15-34 yaş grubunda istihdamda olan gençlerin %25,0'ı lise altı, %24,7'si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahipken %18,2'si genel lise mezunudur.

Lise ve üstü eğitimli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının %68,6 olduğu görüldü. Bu oran erkeklerde %82,2 iken, kadınlarda %54,8 olarak gerçekleşti.



Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı %55,8 oldu.

EKONOMİK NEDENLERLE OKULU BIRAKANLARIN ORANI ORTAYA ÇIKTI

Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin %22,5'i ekonomik nedenler, %17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, %14,1'i ailevi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bıraktığını veya bölüm değişikliği yaptığını beyan etti.

İstihdamda olan gençlerin %67,2'si, eğitim seviyesi ile yaptıkları işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu beyan etti. Eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu beyan eden gençlerin oranı %25,4 iken, daha düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise %7,4 oldu.



4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitime sahip gençlerin %74,7'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti. Mesleki veya teknik lise mezunlarında eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı %32,7 iken bu oran 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarında %34,6 oldu. Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin %11,7'si ise eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu belirtti.

GENÇLERİN YÜZDE 27’Sİ BECERİLERİ İLE İŞİNİ UYUMLU BULUYOR

İstihdamda olan gençlerden, becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı %27,1 iken, düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise %2,6 oldu.



Becerileri ile yaptığı işin uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda %77,7 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında bu oran %62,3 olarak gerçekleşti.



Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda %20,8 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında %34,0 oldu.

MEZUN OLDUKTAN SONRA KISA SÜREDE İŞ BULANLARIN ORANI YÜZDE 15,7

Mevcut durumda eğitime devam etmeyen 15-34 yaş grubundaki gençlerin %15,7'si üç aydan uzun süreli ilk işine eğitimlerini tamamladıktan/yarım bıraktıktan sonra ilk altı ay içinde başladığını belirtti. Bu oran erkeklerde %17,3, kadınlarda %14,0 oldu.



Eğitiminden sonra, üç aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı ise %21,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %10,6, kadınlarda %33,9 olarak gerçekleşti.