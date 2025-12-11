Son yıllarda hızlı bir çıkış yapan ve büyükşehirlerde neredeyse adım başı şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan konkordato talebinde bulundu.

Türkiye çapında hızlı bir çıkışa imza atan ve 60 ilde 400'ü aşkın şubeye ulaşan tatlı zinciri Ekleristan artan maliyetlere ve fahiş kiralara daha fazla dayanamayarak konkordato talebinde bulundu.

Halk TV'nin haberine göre; Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK SÜRE

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken, alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu. Şirketin kaderini belirleyecek nihai karar, bu 3 aylık sürecin sonunda verilecek.

KİRA ARTIŞLARININ ETKİSİ

2020 yılında sektöre hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede büyükşehirler başta olmak üzere 60 şehirde şube açan Ekleristan, 400'ün üzerinde mağazaya ulaşarak ciddi bir büyüme hızı yakalamıştı. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, şirketin mali yapısını negatif anlamda değiştirdi.

Özellikle merkezi lokasyonlardaki fahiş kiralar ve enflasyonun yarattığı mali baskısı, perakende deviniiçinden çıkamayacağı bir duruma soktu.

Artan maliyetler ve işletme giderleri karşısında zorlanan şirket, çareyi hukuki koruma talep etmekte buldu.