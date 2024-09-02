Ekonomi frene sert bastı: Büyüme hızı yüzde 2.5

Emekli, asgari ücretli ve memurların ücretlerinin enflasyon karşısında reel olarak düşük tutulması, büyüme rakamlarına yansıdı ve büyüme hızında önemli bir yavaşlama yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü. Geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9 ve 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydedilmişti. Bu durum, ekonomik büyümenin yarı yarıya yavaşladığını gösteriyor. Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 0,1 arttı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE DARALMA

GSYH'yi oluşturan sektörler incelendiğinde, bazı sektörlerin büyüme kaydettiği görülse de sanayi sektörü, yıllık bazda yüzde 1,8 küçüldü. Özellikle sanayi sektöründeki bu daralma, ekonomik büyüme rakamları üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Öte yandan, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat sektörü yüzde 6,5, tarım ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3,4 büyüme kaydetti.

İTHALATTA DÜŞÜŞ

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,04 artarken, ithalat yüzde 5,7 azaldı. Bu daralma, iç talebin zayıfladığını ve ithalatın daraldığını gösteriyor. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,5 artış gösterdi.

EMEĞİN GSYH’DEN ALDIĞI PAY AZALDI

2024 yılının ikinci çeyreğinde işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken, 2024'te yüzde 40,8'e yükseldi. Buna karşın, net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 44,6'dan yüzde 37,4'e düştü.

Uzmanlar, 2024'ün ikinci çeyreği için yüzde 3'lük bir büyüme bekliyordu, ancak gerçekleşen büyüme oranı beklentilerin altında kaldı. Büyüme hızındaki bu yavaşlama, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci yarısında da temkinli bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, yüksek enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların iç talep üzerindeki etkisini ortaya koyuyor ve önümüzdeki dönemlerde ekonomiyi destekleyecek farklı politikalara ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.