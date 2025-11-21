Ekonomideki kötü gidiş çok sayıda sektörü derinden etkiliyor. Üretim maliyetlerindeki yüksek artış ve finansman sorunu şirketlerin ya kapanmasına ya da üretimi yurt dışına taşımasına neden oluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin son açıkladığı verileri korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre 10 ayda 23 bin 506 şirket kapandı.

Ekim ayında kurulan şirket sayısı, eylüle kıyasla yüzde 7,6 artışla 9 759'dan 10 bin 505'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,1 artarak 2 bin 688 olarak belirlendi. Eylülde 2 bin 336 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artış gösterdi.

10 AYDA 23 BİN 506 ŞİRKET KAPANDI

10 aylık verilere bakıldığında ise 2025 Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşüşle 91 bin 488'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde kurulan şirket sayısı 92 bin 712 idi.

Ocak-ekim döneminde kapanan şirket sayısına bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 10,7 artış yaşandı. 2024'ün ik 10 ayında 21 bin 230 şirket kapanırken bu sayı 2025'te 23 bin 506'ya yükseldi.

ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Geçen ay Ardahan hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ekimde kurulan 10 bin 647 şirket ve kooperatifin yüzde 88'ini limitet şirketler, yüzde 10,7'sini anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,6'sı Ankara ve yüzde 5,6'sı İzmir'de faaliyete geçti.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 478'i ticaret, 1581'i inşaat ve 1332'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 721'i inşaat, 471'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 942'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 391'inin imalat ve 232'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 573'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 226'sının inşaat, 138'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekimde 142 kooperatif kurulurken bunların 103'ü konut yapı, 17'si işletme ve 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğer kooperatifler de çeşitli alanlarda faaliyete başladı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 903 yabancı ortak sermayeli şirketin 33'ü İran, 16'sı Irak ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 78'i anonim, 825'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin 855'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 305'i ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 265'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.