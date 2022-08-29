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Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 19:24
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, kurul üyesi bakanlar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, yakın zamanda tamamlanarak açıklanması hedeflenen Orta Vadeli Program'ın (2023-2025) hazırlık süreci üzerinde de durulması bekleniyor. (AA)

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