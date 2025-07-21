Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan OVP mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2025 yılı beşinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, küresel belirsizliklerin ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde, odağına fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve kalıcı refah artışını alan program sayesinde Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlendiği ve dayanıklılığının arttığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ekonomik dengelenmenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının uyumuna özel bir vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede, harcamalarda etkinliği ve verimliliği artıracak tasarruf tedbirleri, vergi sisteminde adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanlarında atılacak somut adımlar belirlenmiştir. Aynı zamanda, yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda sanayi politikalarının geliştirilmesi, nitelikli işgücünün artırılması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için afetlere hazırlık, enflasyonla mücadele, mali disiplin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat artışı, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık hizmetleri ile işgücü piyasası, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi pek çok alanda kapsamlı yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecektir.

İklim değişikliğinin giderek artan olumsuz etkileri, yaşanan doğal afetler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar; tarımın ve kırsal kalkınmanın önemini daha da artırmıştır. Tarım politikaları, gıda arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi açısından da kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, kırsal kalkınmayı desteklemek, gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimde yer almalarını sağlamak amacıyla uygun faizli kredi, destek, hibe ve girişimcilik programları uygulanmaktadır. Ayrıca gençlerin tarım sektörüne yönlendirilmesi için mesleki eğitim programları ve teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilmektedir. Böylece tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve teknoloji kullanımının artırılması hedeflenmektedir.

Ülkemizde tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle kesintisiz olarak devam etmektedir. Piyasa denetimleriyle ürünlerin yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol edilmekte, vatandaşlarımızın güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ihracat potansiyelimiz artırılarak Türkiye markasının küresel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında ele alınan temel konular şunlardır:

• Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla belirlenen ve bir takvim çerçevesinde yürütülen OVP (2025-2027)’deki yapısal tedbirlerin mevcut durumu değerlendirilmiş; çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir.

• Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiş; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçi destek mekanizmaları kapsamında ilave adımlar değerlendirilmiştir.

• Ülkemizdeki piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerindeki mevcut durum ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmış; bu alandaki etkinliğin artırılması için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır.

Türkiye Yüzyılı’nda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak amacıyla rekabet gücümüzü ve katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik işgücü, stratejik coğrafi konumu ve istikrarlı ekonomi politikaları sayesinde ülkemizin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."