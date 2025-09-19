‘Ekonomi şahlanıyor’ diyen iktidar sonunda kabul etti: Vatandaşın geçim derdinin gerçek yüzünü yazdılar

Seçim sonrası sürekli ekonominin iyiye gittiğini ve enflasyonun düşüşe geçtiğini savunan iktidar sonunda krizi kabul etti. AKP’nin hazırladığı raporda vatandaşların geçim derdinin gerçek yüzü yer aldı. Raporda vatandaşı en çok gıda, kira ve ulaşım harcamalarının zorladığı belirlendi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, iktidar partisinin hazırladığı raporda, ebeveynlerin çocukların okul ücretlerini ödeme noktasında da zorluklar çektiği, çocuklarının eğitimi için 1 ay sonraki maaşlarından harcama yaptığı tespiti yer aldı.

Genel merkez yönetimi, sabit gelir grubundaki ebeveynlerin, çocukların okul ücretlerini ödeme noktasında da zorluklar çektiğini gözlemledi. Ailelerin özellikle çocuklarının eğitimi için 1 ay sonraki maaşından harcama yaptığını tespit etti. Yapılan saha araştırmasında vatandaşın alım gücünü artırmak için öncelikle bu alanlarda adımlar atılması gerektiği belirtildi. Bu noktada “Vatandaşa nasıl daha uygun şartlarda hizmet verilebilir?” sorusunun cevabı arandı.

"HAL YASASI" YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan AKP’nin raporunda ‘Çözüm önerileri’ de yer aldı. Buna göre gıda krizine çözüm için Meclis’ten ‘Hal yasasının’ bir an önce geçmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan zirai don gibi olaylar nedeniyle gıda krizinin büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan iktidar konut krizine çözüm olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı konut projesini gösterdi.

Gıda ve ulaşımda ise mevcut bakanlıklara büyük iş düştüğünü söyleyen parti kaynakları, bütçe problemi yaşanan projelerin gerçekleştirilebilmesi için bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan onay almaları gerektiğini belirtiyor.