Bir zamanlar “yatırım” denen şeyin bir ciddiyeti vardı. İnsan oturur, araştırır, okur, analiz eder, sonra parasını bir yere koyardı. Şimdi ne var? X’te borsanın aslanları, kaplanları, kingleri... Telegram’da kriptonun efendileri, paranın bükücüleri, zenginlik avcıları... YouTube’da finansın profesörleri, ekonominin gurusu, falan filan felan... Bir bakmışsın, hepsi ekonomist olmuş! Ama nasıl ekonomist? Ekran başında mum çubuğu çizen, sonra altına “yatırım tavsiyesi değildir” yazıp insanları uçuruma gönderen ekonomist!

Pandemi döneminde evde canı sıkılan vatandaş, önce ekmek yapmayı öğrendi, sonra borsa oynamayı. Ekmek hamuru tutmadı, bari coin tutar diye düşündü. Bir başladı herkes: “Bu coin uçacak!”, “Bu hisse tavan!”, “Arza katılan kazanıyor!” Sonra ne oldu? Bir sabah uyandık, balon patlamış. Kimisi evini kaybetti, kimisi arabasını, kimisi de aklını… Ama o “fenomen ekonomistler”? Onlar hala orada, yeni mağdurlarına “hocam”, “reis” diye hitap ettiriyorlar.

Bir dönemin en popüler cümlesi oldu: “Yatırım tavsiyesi değildir.”

Ama hemen ardından gelen grafiklerle, çizgilerle, üçgenlerle, “bakın buradan kırarsa uçacak” sözleriyle milletin parası göğe uçtu, ama geri inmedi.

Teknik analiz yaparken “RSI şurada, MACD burada” diye konuşuyorlar; ama asıl MACD kendi vicdanlarında, sıfırın altında!

Bu adamlar öyle bir güven yaratmış ki, sanki Ekonomi Bakanlığı'na danışmanlık yapıyorlar. Telegram grubuna giriyorsun, 40 bin kişi. Ortada bir tapınak havası.

Fenomen sahnede, elinde dijital asa:

“Bugün bu hissede işlem açıyoruz kardeşlerim!”

Ve kitle, zombiler gibi aynı anda alım yapıyor.

Sonuç? Balinalar tok, vatandaş likide.

Bir de şu isimlere bakın Allah aşkına:

Kaplanlar, kurtlar, cengaverler, lordlar.

Bunlar sanki Marvel evreninden çıkmış yan karakterler! Ama maalesef bunlar yatırım dünyasının kahramanları değil, modern çağın “Ponzi palyaçoları.”

Eğitim satıyorlar. Evet, “borsa eğitimi”, “kripto stratejisi” adı altında insanlara 2 bin liralık PDF’ler, 5 bin liralık video setleri.

Eğitimin sonunda öğrendiğin tek şey şu oluyor: “KAYBETMEK DE BİR SANATTIR.”

Ama asıl sanat onların elinde: “SOYMANIN ESTETİĞİ.”

Bazılarının videosuna denk gelmişsinizdir. Ekranda yüzü yarı karanlıkta, sesinde “bilmiş” bir ton:

“Arkadaşlar, ben size açık açık söylüyorum, bu coin uçacak.”

Ertesi gün coin çakılıyor. Adam ortada yok.

Bir hafta sonra geri dönüyor, “Arkadaşlar, ben o zaman demiştim dikkatli olun diye.”

Yahu sen kimsin? Nostradamus musun, yoksa borsa falcısı mı?

Bu sahte ekonomistler öyle bir psikolojik manipülasyon yapıyor ki, mağdurlar kendini suçlu hissediyor.

Parayı kaybeden vatandaş, “Ben beceremedim” diyor.

Hayır kardeşim, sen beceremedin değil, sen dolandırıldın.

Üstelik gönüllü olarak. Çünkü bu adamlara bir kere inandın. Onların karizmasına, o sahte özgüvenine kandın.

Ama asıl vahim olan şu:

Bu insanlar sadece parayı çalmıyor, insanların umudunu da çalıyor.

Bir baba, “Kızımın geleceği için yatırım yapayım” diyor.

Bir genç, “Biraz kazanayım da hayalimi gerçekleştireyim” diyor.

Sonuç?

Kızının geleceği yok oluyor, gencin hayali paramparça oluyor.

Ama Kripto Kurt/Lord/King benzeri yaratık hala video çekiyor: “Yeni fırsatlar yolda.”

Artık bir şeyin farkına varmamız lazım.

Bu işin adı yatırım değil. Bu, büyük bir manipülasyon pazarı.

Borsayı, coin’i, arzı kumarhane masasına çevirdiler.

Kartları onlar dağıtıyor, zarları onlar atıyor, ama kaybeden hep sen oluyorsun.

Bak kardeşim, sana net söylüyorum:

Gerçek ekonomist, Telegram’da grup açmaz.

Gerçek yatırımcı, X’te “şimdi girin” diye tweet atmaz.

Gerçek bilgi parayla satılmaz.

Ve en önemlisi:

Kimse sana köşedeki “sihirli formülü” söylemez.

Çünkü bulduysa, zaten çoktan zengin olmuştur; seni hatırlamaz bile.

Sen hala inanıyorsan o “borsa kahramanlarına”,

şunu bil:

Hazinenin anahtarını bulmuş birinin sana “gel beraber açalım” demesi,

ya seninle dalga geçtiği,

ya da seni soyacağı anlamına gelir.

Kendini kandırma, kardeşim.

“Ekonomi fenomeni” denen bu şaklabanlar,

sosyal medyanın en iyi senaristleri.

Senin hayatın, onların bir sonraki “eğitim içeriği.”

Uyan artık.

Çünkü bu piyasa bir orman.

Ve bu ormanda ekonomist maskesi takan çakallar dolaşıyor.

Sen hala elindeki parayı onlara gösteriyorsan,

kusura bakma ama…

“yatırım tavsiyesi değildir”

ama senin cüzdanın onların menüsünde.