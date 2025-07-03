Ekonomi sürpriz yaptı: Borsa uçuşa geçti!

New York Borsası, haziran ayı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 44.565,75 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 6.246,46 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,51 kazançla 20.497,66 puana ulaştı.

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam 147 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, işsizlik oranı yüzde 4,2’den 4,1’e geriledi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı da 233 bine düşerek analist tahminlerinin altında kaldı.

Güçlü gelen veriler, ABD iş gücü piyasasının sağlamlığını bir kez daha ortaya koyarken, yatırımcıların resesyon endişeleri yerini güvenli alımlara bıraktı. Verilerin ardından 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,36’ya kadar yükseldi, ardından yüzde 4,33 seviyesinde dengelendi.

Fed’in temmuz ayı toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 10’un altına düştü.

Öte yandan, ABD’nin dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 18,7 artarak 71,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde ihracat yüzde 4 azalırken, ithalatta yüzde 0,1 düşüş görüldü.

New York Borsası, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle cuma günü kapalı olacak. Bugünkü işlemler ise erken saatte sona erecek.