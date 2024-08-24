Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!

Ekonomi uzmanları, "Merkez bankalarının yaptığını yapın" diyerek, altına yatırım yapılması tavsiyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta ons altın, 2.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelerini yeniledi ve bu süreçte yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlayan varlıklardan biri oldu. Uzmanlar, merkez bankalarının son dönemde yoğun bir şekilde altın alımlarına yöneldiğini belirtiyorlar ve yatırımcılara da benzer bir strateji izlemelerini öneriyorlar.

2.5 MİLYAR DOLARLIK NET ÇIKIŞ

Bu yıl altın, yüzde 20’lik bir değer artışıyla ABD teknoloji hisselerini geride bırakmayı başaran tek varlık oldu. Ancak bu yükselişe rağmen, yatırımcıların altına olan ilgisinin azaldığı gözlendi. Uzmanlar, yıl boyunca altından 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşandığını belirtiyor. Ekonomistler, bu çıkışların merkez bankalarının yoğun altın alımlarıyla telafi edildiğini ve 2023'te en büyük altın alıcısının Çin Merkez Bankası olduğunu belirtti.

NET TARİH VEREREK AÇIKLADI

Finans uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına yönelik dikkat çekici bir tahminde bulundu ve yatırımcılara eylül ayını işaret etti. Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın olası faiz indirimi sinyalinin piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerini de detaylandırdı.

Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki gelişmelere dikkat çekerken, yatırımcılara tavsiyelerde bulunmadığını belirtti. Borsa İstanbul’un son durumu hakkında da görüşlerini paylaşan Memiş, "Borsa İstanbul 9668 puandan günü tamamladı. Haftayı yüzde 2.5 düşüşle kapattı. Daha önce Borsa İstanbul için 9400 puan seviyesini öngörmüştük ve fiyatlar bu beklentimizi doğruluyor. Borsa tarafında bizi izleyenlere uygun zamanı işaret edeceğim. Şu an için gümüşte beklemeye devam ediyoruz. Gümüşten çıkıp borsaya ya da altının yarısıyla borsaya giriş yapabiliriz, ancak şu an beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Finans uzmanı İslam Memiş, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyalinin ardından piyasalarda oluşan coşkuyu değerlendirerek gram altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Powell, faiz indirimi sinyali verdi ve piyasalarda ciddi bir coşku oluştu. Gram altın, Kapalıçarşı'da 2806 liraya yükseldi ve 2813 lirayı görerek tarihi bir rekor kırdı. Fiziki altın tarafında 2830-2880 lira bant aralığını eylül ayında görmeyi bekliyoruz. Ağustos ayında zirve 2813 lira oldu. Her ay yeni bir rekor kırılıyor" dedi.

Altın yatırımcılarına da tavsiyede bulunan Memiş, "Elinde altın bulunduranlar, tutmaya devam etsin. Beklentimiz gram altının 3000-3500 lira aralığına ulaşması yönünde" ifadelerini kullandı.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.