Ekonomi yazarı Remzi Özdemir Bankaların yeni felsefesini açıkladı: Müşteriyi soy bana para kazandır

Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir bankacılara sert çıktı. Şirketlerin konkordato ilan edip, iflas gittiği dönemde gösterge faizinin yüzde 50'ye çıktığını ve bu şirketlerin kredi kullanamaz hale geldiğini belirtti.

BANKALARIN KARLARI DÜŞTÜ

Bazı bankaları işaret eden Özdemir, karlarının düştüğünü, ancak bankaların bunu kabul etmeyip, krizi fırsata çevirmeye çalıştığını kaydetti.

Krizi fırsata çevirme felsefesinde bankaların çalışanlarını kullandığını ifade eden Remzi Özdemir, bunun için de banka personelini kullandığını öne sürdü ve yazısını şöyle sürdürdü.

"Bankalar neredeyse şubeye giren her müşteriden ayak bastı parası alacak.

Bunun için de şube personelini kullanıyor.

Hedef adı altında “müşterini soy bana para kazandır” felsefesi artık öyle bir hale geldi ki, bankacıları sağlıklarından ediyor.

Piyasada yaprak bile kıpırdamaz iken bankalar her şeyin normal olduğu bir dönemden bile fazla hedef veriyor.

Bu hedefi gerçekleştirmek için ya müşteriyi kandırıp soyacaksın ya da haberi olmadan ona saçma sapan ürünler satacaksın"

Bankaların bu konuda saçmaladığını belirten Remzi Özdemir, personelin sendika topl sözleşmesi ile irtibatını kesme hakkı tanıyan bankaların bölge müdürlürenini işgüzarlıkla suçladı.

Remzi Özdemir yazısını şöyle sürdürdü:

"Yüzlerce insanı sağlığından eden bu ahlaksız ve vicdansız yöneticiler bankaları tarafından alkışlanıyor.

Kötü adam ama bankasına kazandırıyor!

Bu sadece yerli sermayeli bankanın Kayseri bölgesinde olmuyor. Bunun gibi onlarca kraldan çok kralcı bölge müdürleri var.

Türk bankalarının bugün en büyük ayıbı personeline mobbing yaparak kar elde eden bölge müdürleridir.

Bu bu insanlığından nasibini almamış kişiler bankalarının bilançosunu kirletiyor.

O bilançolarda ah var!

Müşteriden zorla alınmış ücret ve komisyonlar var.

Hiçbir zaman işine yaramayacak saçma sigorta satışları var.

Kömürcüye doğa için kredi vermeyen bankalar kar için çalışanlarının sağlığını feda edebiliyor.

Bu ahlaksız mobbingci bölge müdürleri ve bankalarını yazmaya devam edeceğim."