Ekonomide 3 yıllık yol haritası Resmi Gazete'de

Ekonominin 3 senelik yol planını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de ilan edildi.

2026-2028 senelerini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026'da yüzde 3,8, 2027 senesinde yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 büyüme tahmin edildi.

Orta Vadeli Program’da 2025 yılına dair enflasyon beklentisi yüzde 28,50, 2026 senesinde yüzde 16 olurken, 2027’de yüzde 9 ve 2028 öngörüsü ise yüzde 8 olarak açıklandı.

Kişi başına düşen gelir ise 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olarak tahmin edildi.

Orta Vadeli Program'ın detayları sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından basın açıklamasıyla duyurulacak.