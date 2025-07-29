Ekonomide cambaza bak siyaseti

Türkiye ekonomisinin 2018 ile 2025 yılları arasındaki seyri, yalnızca enflasyon ve döviz kurundaki artışlarla değil, aynı zamanda halkın alım gücündeki dramatik düşüşe de dikkat çekiyor.

Ucube Tek Adam Rejimi Haziran 2018’de AKP’li Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile başladı.

“Ben ekonomistim, faiz sebep enflasyon sonuç” diyen Erdoğan seçildiğinde ekonomik göstergeler bakın nasıldı;

Merkez Bankası Faizi: %16,50 idi. Haziran 2025’te %50,00 oldu.

Dış Ticaret Açığı (2025 İlk 6 Ay)

2018 Ocak – Haziran Dış Ticaret Açığı: 40,4 milyar dolar dolar idi.

2025’te aynı dönemde 49,43 milyar dolar oldu.

Haziran ayında verilen açık ise 8,2 milyar dolar oldu.

Döviz Kurları 25 Haziran tarihleri baz alınarak;

2018 Haziran: 4,51 TL idi 2025 Haziran: 40,53 oldu.

“Verin yetkiyi, görün etkiyi” diyen ekonomist Erdoğan’ın dolar kurundaki etkisi belli oldu:

Dolar tam 10 kat arttı.

‘Bravo! Erdoğan’ yetki de etki de budur.

2025 Haziran ayını baz alırsak enflasyondaki etkin de şöyle oldu ekonomist Erdoğan:

TÜİK: %35,05 - ENAG: %73,88

Temel Gıda Fiyatlarına gelince, 2018’den 2025’e;

1 yumurta 0,50 lira idi bugün 10 lira oldu.

1 litre Süt 3,5 lira idi bugün 45 lira oldu

1 kilo; dana kıyma 39,56 idi bugün 575 lira oldu.

1 kilo Kuru fasulye 4,35 idi, bugün 45,50 lira oldu.

1 kilo patates 2,5 idi, bugün 20 lira oldu.

1 kilo Soğan: 4 lira idi, bugün 25 lira oldu.

‘Bravo! Erdoğan’ yetki de etki de budur.

Fiat Egea standart modeline gelince;

Haziran 2018’te 60.000 idi bugün 945 bin lira oldu.

Ankara’da 3+1 dairenin ortalama kirası 3 bin 500 liraydı bugün 30 bin lira oldu.

Ankara’da 3+1 dairenin ortalama satış bedeli 650 bin lira idi bugün 3-5- 4 milyon lira oldu.

‘Bravo! Erdoğan’ yetki de etki de budur.

Maazallah bir de ekonomist olmasaydın yanmıştık Erdoğan!..

Değerli okurlarım,

CHP’li belediyelere yapılan kumpasın nedeni budur.

Ekonomi unutulsun istiyor Erdoğan.

Öcalan önderliğinde, AKP, PKK, MHP, DEM projesinin nedeni budur.

Türk – Kürt – Arap çağrısının nedeni budur.

Ekonomik krizin konuşulmamasının nedeni şudur;

Cambaza bak siyaseti…

Ekonomik facianın dikkatlerden kaçırılma projeleridir.

Ekonomist Erdoğan Türk ekonomisini çökertti, büyük Türk milleti enkaz altında kaldı.