Ekonomide kritik gelişme! Milyarlarca dolar dış ticaret açığı...

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,7, İTHALAT YÜZDE 6,6 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 11,1, İTHALAT YÜZDE 13,5 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Nisan ayında yüzde 11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan, 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan, 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 22,3 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında yüzde 66,1 iken, 2025 Nisan ayında yüzde 63,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 14,7 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artarak 30 milyar 147 milyon dolardan, 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 73,4 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,3'e geriledi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 69,4 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 70,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,6 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 350 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 46 milyon dolar ile İtalya, 851 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 95 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 377 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 582 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 773 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 775 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 123 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9 milyar 257 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 433 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 216 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 7,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 3,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,3'tür.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI NİSAN AYINDA 18 MİLYAR 877 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 24,2 artarak 9 milyar 339 milyon dolardan, 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında yüzde 64,9 iken, 2025 Nisan ayında yüzde 61,9'a geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 78 MİLYAR 332 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 113 milyar 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,2 artarak 30 milyar 661 milyon dolardan, 35 milyar 13 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.