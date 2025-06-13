Ekonomide sürpriz dönemeç! İlk sinyal geldi... Faiz düşüşü kapıda mı?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararları öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Mayıs ayından bu yana yüzde 49 seviyelerinde seyreden repo faiz oranı, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi olan yüzde 46 seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, olası bir faiz indiriminin habercisi olarak yorumlanıyor.

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

TCMB, yeni politika faiz oranını 19 Haziran tarihinde açıklayacak. Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalar, Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi yönünde adım bekliyor. Bugün repo faizindeki düşüş, bu beklentileri daha da kuvvetlendirdi.

REPO FAİZİNDEKİ GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Mayıs ayından itibaren sabit kalan ve yüzde 49 seviyesinde bulunan repo faizi, bugünkü işlemlerde politika faizi olan yüzde 46’ya kadar çekildi. Bu gelişme, TCMB’nin önümüzdeki haftaki toplantısında faiz indirimi kararı alabileceği ihtimalini güçlendirdi.

MEVDUAT FAİZLERİ DE GERİLİYOR

Bankaların uyguladığı mevduat faiz oranlarında da dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Yakın geçmişte yüzde 49-50 aralığında seyreden mevduat faizleri, şu an yüzde 47’nin altına gerilemiş durumda. Bu durum, piyasanın faiz indirimi beklentisini şimdiden fiyatlamaya başladığını gösteriyor.

GÖZLER 19 HAZİRAN’DA...

Piyasalar şimdi, TCMB'nin 19 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Faizin kaç baz puan indirileceği netlik kazanmasa da, mevcut yüzde 46 seviyesindeki politika faizinin düşeceği yönündeki beklenti ağırlık kazanıyor. Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme de bu beklentiyi destekliyor