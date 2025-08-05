Ekonomideki büyük felaketi açıkladı: Vatandaş çaresiz, ekonomi çöküyor

YouTube yorumcusu Selçuk Geçer, emekli maaşları ile geçim zorluğu konusunda açıklamada bulunarak emekli maaşlarının sürekli gelen zamlarla birlikte alım gücünün yavaşlamasına dikkat çekti ve ekonomide yaşanma ihtimali olan felaketi duyurdu. Geçer, çözüm için yapılacaklar konusunda da açıklamada bulundu.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon %33,52’ye gerilese de, İstanbul Ticaret Odası’nın %42,48’lik İstanbul enflasyonu ve ENAG’ın %65’lik tahmini, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Emekli maaşları, şu an 16.500 TL seviyesinde sabit kalsa da, açlık sınırının 26.000 TL’yi, yoksulluk sınırının ise 86.000 TL’yi aştığı bir ortamda bu maaşlar temel ihtiyaçları bile karşılamıyor. Temmuz ayı kira artış oranı %41,13 olurken, benzin, mazot ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlar emeklileri çaresiz bırakıyor.

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ZAMLAR YETERSİZ, HAYAT PAHALILIĞI ARTIYOR

Hükümetin yıl sonuna kadar enflasyonun %20’li seviyelere ineceği öngörüsü, emekliye %3-5 gibi sembolik zamlar öngörüyor. Bu durumda, 16.500 TL’lik maaş 17.000-17.500 TL’ye yükselecek; ancak açlık sınırı 35.000 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 100.000 TL’nin üzerine çıkacak. Bu, emeklilerin yaşam koşullarını daha da kötüleştirecek ve muhtaçlık durumunu derinleştirecek.

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EKONOMİK KRİZİN SOSYAL YANSIMALARI

Düşük maaşlar sadece emeklileri değil, işletmeleri de vuruyor. İç pazarda talep daralırken, sabit kur politikası ihracatçıları rekabetten koparıyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin alarm verdiğini belirtiyor. Öte yandan, artan fakirlik sosyal patlamaya yol açıyor: Çocukların karıştığı suç olayları %10 artarak 612.651’e ulaştı. Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçları, ekonomik çaresizliğin genç nesillere yansımasını gözler önüne seriyor.

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ÇÖZÜM İÇİN ACİL ADIMLAR ŞART

Emekli maaşlarının enflasyon karşısında korunması için gerçekçi zam politikaları ve ekonomik reformlar şart. Mehmet Şimşek’in “yerleşikleri ikna” çabası yerine, vatandaşın ve sanayicinin nefes alabileceği bir ekonomik program geliştirilmezse, Türkiye daha derin bir krize sürüklenecek. Emeklilerin ve çalışanların insanca yaşayabileceği bir maaş seviyesi, sosyal patlamanın önüne geçmek için kritik önem taşıyor.