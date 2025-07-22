Ekonomik göstergeler Güney Afrika’da alarm veriyor

Güney Afrika’da ekonomik görünümün önemli bir barometresi olan bileşik öncü göstergeler endeksi, Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında düşüş gösterdi. Nisan ayı verisi ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,6’lık bir gerileme olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, art arda ikinci ay negatif bölgede kaldı. Güney Afrika Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, incelenen on ekonomik göstergenin dokuzu bu düşüşte etkili oldu.

İNŞAAT VE İMALAT EN SERT DÜŞEN ALANLAR

Verilerde özellikle iki alanın dikkat çekici biçimde zayıfladığı görülüyor. Konut sektöründe alınan yeni inşaat ruhsatlarının sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Aynı zamanda imalat sektöründe iç pazara yönelik sipariş hacmi de belirgin şekilde geriledi. Bu iki kalemdeki düşüş, genel endeksteki gerilemenin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Merkez Bankası yetkilileri, bu gelişmelerin yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

TEK OLUMLU SİNYAL: EMTİA FİYATLARI

Genel anlamda tablo kötümser olsa da bir gösterge pozitif katkı sundu. Güney Afrika’nın dolar bazında hesaplanan ihracat emtia fiyat endeksi, yükseliş kaydetti. Bu artış, özellikle altın, platin ve kömür gibi stratejik madenlerin küresel fiyatlarındaki yükselişe bağlanıyor. Ancak uzmanlara göre bu olumlu gelişme, iç talep tarafında yaşanan zayıflığı telafi etmekte yetersiz kalıyor.