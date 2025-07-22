Ekonomik göstergeler Güney Afrika’da alarm veriyor

Düzenleme: Cansu İşcan
Ekonomik göstergeler Güney Afrika’da alarm veriyor

İki ay üst üste düşen öncü ekonomik göstergeler, Güney Afrika ekonomisinde geniş çaplı bir duraksamanın habercisi olarak yorumlanıyor. İnşaat ve imalat sektörleri en fazla gerileyen alanlar oldu.

Güney Afrika’da ekonomik görünümün önemli bir barometresi olan bileşik öncü göstergeler endeksi, Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında düşüş gösterdi. Nisan ayı verisi ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,6’lık bir gerileme olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, art arda ikinci ay negatif bölgede kaldı. Güney Afrika Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, incelenen on ekonomik göstergenin dokuzu bu düşüşte etkili oldu.

İNŞAAT VE İMALAT EN SERT DÜŞEN ALANLAR

Verilerde özellikle iki alanın dikkat çekici biçimde zayıfladığı görülüyor. Konut sektöründe alınan yeni inşaat ruhsatlarının sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Aynı zamanda imalat sektöründe iç pazara yönelik sipariş hacmi de belirgin şekilde geriledi. Bu iki kalemdeki düşüş, genel endeksteki gerilemenin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Merkez Bankası yetkilileri, bu gelişmelerin yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

TEK OLUMLU SİNYAL: EMTİA FİYATLARI

Genel anlamda tablo kötümser olsa da bir gösterge pozitif katkı sundu. Güney Afrika’nın dolar bazında hesaplanan ihracat emtia fiyat endeksi, yükseliş kaydetti. Bu artış, özellikle altın, platin ve kömür gibi stratejik madenlerin küresel fiyatlarındaki yükselişe bağlanıyor. Ancak uzmanlara göre bu olumlu gelişme, iç talep tarafında yaşanan zayıflığı telafi etmekte yetersiz kalıyor.

Son Haberler
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı