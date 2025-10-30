Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artışla 98,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde 98 iken ekimde yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu. Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 83,6'ya geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,3 azalarak 110,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,7 yükselişle 113,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,3 azalışla 83,7 değerini aldı.