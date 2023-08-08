Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı

ASAL Araştırma’nın yaptığı ankette, Türkiye’nin en önemli sorunu olarak yüzde 68,6 ile hayat pahalılığı çıktı.

Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı

İşsizlik yüzde 5,2, mülteciler yüzde 3,5, eğitim yüzde 2,4, adalet yüzde 2,1 olarak sıralandı. Sorun yok diyenlerin oranı ise yüzde 1,4 oldu.

AKP ve hiçbiri başa baş

Ankette ayrıca Türkiye’nin sorunlarını hangi partinin çözebileceği soruldu. Katılımcıların yüzde 27,9’u AKP, yüzde 18,8’i CHP dedi. Hiçbir partinin sorunları çözemeyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 26,7 oldu. İYİ Parti yüzde 6,0, HDP yüzde 4,9, MHP yüzde 4,7 olarak görüldü.

Ankete katılanlar kimler?

ASAL Araştırma Şirketi’nin Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2023 araştırması, 26 ilde 14-25 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 520 kişiyle yapıldı. Ankete katılanların yaş dağılımı, cinsiyet dağılımı ve siyasi tercihleri hakkında bilgi verilmedi.

  • Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 68.6
  • İşsizlik: Yüzde 5,2
  • Mülteciler: Yüzde 3,5
  • Eğitim: Yüzde 2,4
  • Adalet: Yüzde 2,1
  • Kentsel Dönüşüm: Yüzde 1,7
  • Sağlık: Yüzde 1,2
  • Asayiş/güvenlik: Yüzde 0,9
  • Her şey sorun: Yüzde 4,7
  • Sorun yok: Yüzde 1,4
  • Fikrim yok: Yüzde 5,1
  • SORUNLARI KİM ÇÖZER?
  • AKP: Yüzde 27,9
  • Hiçbiri: Yüzde 26,7
  • CHP: Yüzde 18,8
  • İYİ Parti: Yüzde 6,0
  • HDP: Yüzde 4,9
  • MHP: Yüzde 4,7
  • Diğer: Yüzde 3,8
  • Fikrim Yok: Yüzde 7,2
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