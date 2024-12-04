Ekonomik kriz Ford'u da çarptı

Ford, Valencia’daki Almussafes fabrikasında, 2 Ocak 2025 itibarıyla motor üretim hattında sabah vardiyası dışında başka bir vardiya düzeni olmayacağını duyurdu. Motor montaj hattıyla uyum sağlanacak bu değişiklik, aynı zamanda pazarın düşüşünü yansıtan üretim seviyeleriyle ilgili endişeleri de gösteriyor. Ancak, çalışanlara haftada beş gün, Pazar'dan Perşembe'ye kadar, gönüllü olarak gece vardiyası da sunulacak.

Fabrikanın 2024 yılı üretim hedefi, 120.127 araç ile yıl sonuna doğru kapanacak. UGT sendikasının açıklamasına göre, 2024 sonunda 103.488 Ford Kuga ve 16.639 Transit van üretilecek. Ancak, Almussafes'teki üretim, pandemi yılı olan 2020'ye kıyasla yüzde 48 oranında bir düşüş gösteriyor.

Ford, personel fazlalığını dengelemek için geçici iş kaybı önlemleri uyguluyor. 2024’te fabrikanın üretim kapasitesi düşünülerek, işçilerin fazla mesaileri, yeni iş imkanlarına dönüşebilmesi için ERTE (geçici iş kaybı) düzenlemeleriyle yönetilecek. UGT, iş güvencesinin 2027'ye kadar yeni batarya fabrikasında veya yeni elektrikli araç üretim hattında sağlanacağı bilgisini verdi.

Son olarak, Almussafes fabrikası, geçen hafta Valencia’daki DANA nedeniyle devreye giren ERTE'yi sonlandırarak, üretime iki vardiyalı şekilde yeniden başladı. 31 Aralık’a kadar 996 işçiyi kapsayan bir ERTE'nin uygulamaya konacağı da bildirildi. Bu önlemler, Ford’un yeni enerji odaklı üretim projelerine geçişinin bir parçası olarak görülüyor.