Ekonomik kriz gazetecileri de vurdu!

Ekonomik krizin etkisiyle işçiler ve çiftçiler başta olmak üzere birçok kesim eylem yaparken, halkın sesini duyuran basın mensupları da artan geçim sıkıntılarıyla karşı karşıya.

Enflasyonun hızla yükseldiği bu dönemde, basın mensuplarının maaşları da diğer meslek gruplarında olduğu gibi erimeye başladı ve bu durum, sektörde çalışanlar arasında işten çıkarılma endişesini de artırıyor.

Basın mensuplarının yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Genç Medyacılar Derneği, yaptığı açıklamada, “Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü büyük güç olarak belirtilen basın-medya sektöründe çalışan arkadaşlarımızın maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirme talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Dernek, basın emekçilerinin, zorlaşan ekonomik koşullar karşısında ayakta kalabilmesi için maaşlarına ve sosyal haklarına yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

İŞSİZLİK TEHDİDİ BÜYÜYOR

Son dönemde özellikle kâğıt fiyatları başta olmak üzere birçok girdi maliyetinde yaşanan artışlar nedeniyle medya kurumları zorunlu küçülmeye giderken, bu durum basın mensuplarını işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Kağıt, baskı, dağıtım ve diğer operasyonel maliyetlerdeki artışlar, medya kuruluşlarının maliyetlerini artırırken, istihdamın korunmasını da zorlaştırıyor. Ekonomik belirsizlik ortamında birçok medya kuruluşu çalışan sayısını azaltmak zorunda kalırken, bu durum sektör çalışanları arasında işsizlik korkusunu tetikliyor.

MEDYA SEKTÖRÜNDE KRİZİN ETKİLERİ

Medya sektörü, ekonomik krizden derinden etkilenen alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Artan maliyetler, medya kuruluşlarının bütçelerini zorlayarak küçülmeye zorladı ve bu durum doğrudan çalışanlara yansıdı. Gazetecilik mesleği, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak toplumun bilgilendirilmesi ve şeffaflığın sağlanması için kritik bir role sahip.

Ancak sektörde yaşanan ekonomik daralmalar, gazetecilerin çalışma koşullarını zorlaştırarak bu rolün sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini de engelleyebiliyor.