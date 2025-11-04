YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret eden Ordu ve Giresun'daki önemli oda ve kooperatif başkanlarını Genel Merkez'de misafir etti. Ziyarete, Ordu-Giresun Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş başta olmak üzere Fatsa, Aybastı, Perşembe, Kabataş ve İkizce'den gelen kooperatif ve oda başkanları katıldı.

EKONOMİK KRİZ VE PİYASA ŞARTLARI KONUŞULDU

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ziyaretin temel gündeminin esnafın yaşadığı ekonomik sorunlar, piyasa koşulları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz olduğunu belirtti. Görüşmede, sorunlar detaylı biçimde değerlendirildi. Yılmaz: "Üreticiden tüketiciye uzanan zincirde esnafın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğimizi bir kez daha vurguladık." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, nezaket ve samimiyetlerinden dolayı kıymetli başkanlara teşekkür ederek, esnafın sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.