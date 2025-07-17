Ekonomik kriz bit pazarını bile vurdu

Van'da "bit pazarı" olarak anılan ikinci el kıyafet pazarı esnafı ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini dile getiriyor. Esnaf Muhacir Mercan, "İkinci el elbise satan arkadaşlarımız bile siftah yapamıyor" dedi.

Van’da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren ve halk arasında “bit pazarı” olarak bilinen ikinci el kıyafet pazarı, ekonomik krizle birlikte zor günlerden geçiyor.

Bit pazarı esnafından Muhacir Mercan, işlerin neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini belirterek, “İkinci el elbise satan arkadaşlarımız bile siftah yapamıyor. Kimse önünü göremiyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yarın evimize ekmek götürebilecek miyiz, onu bile bilmiyoruz” dedi.

Mercan, ikinci el eşya bulmanın da artık zorlaştığını vurgulayarak, “Eskiden insanlar kıyafetlerini getirirdi, mutlaka ikinci ele düşerdi. Şimdi ise kriz nedeniyle herkes dolabındaki kıyafetleri giymek zorunda kalıyor. Yeni bir şey alma şansımız yok” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde olduğunu söyleyen Mercan, geçmişte bir günde tüm ürünlerini sattığını ancak artık sabah serdiği malları akşam toplayarak geri götürmek zorunda kaldığını ifade etti. Mercan, “İstanbul’dan gelen ürünler bile azaldı. Eskiden Tahtakale gibi yerlerden toplu ürünler gelirdi, şimdi o kaynaklar da tükendi” dedi.

EMEKLİLER VE ASGARİ ÜCRETLİLER DE GELİYOR

Pazarda 25 yıldır esnaflık yapan Mehmet Yıldırımçakar ise işlerin mevsimsel olarak durgun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yaz ortası olduğu için köylüler tarlada. Müşteri genellikle köylü kesimi. İranlı turistler de ara sıra geliyor, onlar uygun fiyatlı ürün arıyor. Bizim lira onların parasına göre daha değerli olduğu için burayı tercih ediyorlar. Diğer taraftan elit kesim buraya uğramaz, köylü kesim çok uğruyor. Son dönemlerde emekliler ve asgari ücretliler de geliyor. Yani işin özü imkanları kısıtlı arkadaşların yoğunlukta olduğu bir çarşı."

Yıldırımçakar, bit pazarının sadece dar gelirli değil, kaliteli kıyafet arayan birçok kişi tarafından da tercih edildiğini söyleyerek, “Mağazada bin lira olan bir pantolonu burada 300-400 liraya bulabiliyorsunuz. Özellikle 50 yaş üzerindeki insanlar burayı iyi bilir, ticaretin burada döndüğünü bilir” dedi.

Bir diğer esnaf Kasım Özkanlı ise pazardaki durumu şu sözlerle özetledi:

“Ekonomi ortada. İş yok, herkes tarlada çalışıyor. Biz de bekliyoruz. Mesela iş elbiseleri satıyoruz. Gelen dostlara uygun fiyat veriyoruz. 100-150 liraya gömlek, 300 liraya pantolon satıyoruz ama talep az.”