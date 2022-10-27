Şakkadanak Necmettin herkesi kendisi gibi dolgun maaşlı sanıyor. 'Ekonomik kriz yok kadın - erkek herkes göbekli' dedi

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunarak büyük ses getiren Necmettin Batırel'den yine çok konuşulacak bir çıkış geldi.

O günden beri "Şakkadanak ekonomist" olarak anılan Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."