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Şakkadanak Necmettin herkesi kendisi gibi dolgun maaşlı sanıyor. 'Ekonomik kriz yok kadın - erkek herkes göbekli' dedi

''Şakkadanak dolar satarım'' çıkışıyla hafızalara kazınan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'nin ekonomik krizde olmadığını savundu. Batırel'in, ''Türkiye'de  açlık çekiliyor palavranın babası. Etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli'' sözleri tepki çekti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:43
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Ekonomik kriz yok kadın - erkek herkes göbekli dedi. Şakkadanak Necmettin herkesi kendisi gibi dolgun maaşlı sanıyor

Şakkadanak Necmettin herkesi kendisi gibi dolgun maaşlı sanıyor. 'Ekonomik kriz yok kadın - erkek herkes göbekli' dedi
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunarak büyük ses getiren Necmettin Batırel'den yine çok konuşulacak bir çıkış geldi.

O günden beri "Şakkadanak ekonomist" olarak anılan Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."

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Misafir
27.10.2022 11:41
Makarna ekmek yemekten olmasın :)  
 
Olmasın
27.10.2022 11:11
Sen bi dahisin insanı şıp diye tanıyon Ekonominin kıralısın  
 
TC Bursa
27.10.2022 11:10
Biz bu tipleri hak ediyoruz. Böyle bir iktidarı hükümet yaparsanız,bu tipleride kabul etmiş oluruz. İnsanlar hak edildiği gibi yönetilir sözü çok doğru  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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