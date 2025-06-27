Ekonomik krize karşı umut oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekonomik krize karşı umut oldu

Atakum Belediyesi’nin gezici mağazası gelinlik ve damatlıklar yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ayakkabıdan çantaya, oyuncaktan ev eşyasına kadar pek çok ürünü ücretsiz temin etme fırsatı buldu.

Samsun'un Atakum Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği gezici mağaza uygulaması, bu kez Köseli Mahallesi'nde kapılarını açtı. Giyimden ev eşyasına kadar birçok ürünün ücretsiz sunulduğu mağaza, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

GELİNLİK VE DAMATLIKLAR REVAÇTA

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) bünyesinde hizmet veren gezici mağaza, özellikle düğün sezonunun da etkisiyle en çok gelinlik, damatlık ve abiye stantlarında rağbet gördü. Vatandaşlar ayakkabıdan çantaya, oyuncaktan ev eşyasına kadar pek çok ürünü ücretsiz temin etme fırsatı buldu.

"HER ŞEY ATEŞ PAHASI, BU DESTEK İLAÇ GİBİ GELDİ"

Mağazadan faydalanan mahalle sakinleri, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu tür hizmetlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Vatandaşlar, "Her şey çok pahalı, alım gücümüz yok denecek kadar azaldı. Bu hizmet bize ilaç gibi geldi. Başkanımız Serhat Türkel'e teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti.

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