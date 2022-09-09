Ekonomik krizin özeti: İkinci yıla girdi, kirayı veremiyorum

Osmaniye’de terzilik yapan Seyit Daşgın, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Seyit Daşgın, şunları söyledi:

"TERZİLİK BİTTİ, YENİ DİKTİREN YOK"

"15-20 seneden beri terzilik yapıyorum. Önceden müşterilerimiz böyle takım elbise diktirirdi, gömlek diktirirdi. Son yıllarda hiç kimse bir şey diktirmiyor, ancak eskileri getirip diktiriyorlar. Şimdi nasıl diktirsin, onlar da haklı. Bir pantolon olmuş 200-300 lira. Millet yesin mi, içsin mi? Hem bunun dikiş parası var, kumaş parası var. Onun için bizim eskisi gibi terzilik işlerimiz yok. Niye derseniz; hayat şartları çok pahalı, millet yeni alamıyor, alamadığı için devamlı eskileri, yırtıkları, sökükleri yaptırıyorlar 5 liraya, 10 liraya. Zaten terzilik bitti, yeni diktiren yok. Ancak eskileri getirip -pantolon, gömlek- yırtığı, söküğü yapıyoruz. Bu pandemiden dolayı mı oldu, nasıl olduysa biz de anlamadık. Ama eski işlerimiz yok. İşte, ayakta durmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum bu nereye kadar gidecek.

"İKİNCİ YILA GİRDİ, KİRAYI VEREMİYORUM"

Geçen hafta bir arkadaşımız geldi, pantolon daraltmaya getirdi. Pantolonun paçasını ve boyunu yaptırdı. Bana 'Ücret ne kadar' dedi. Ben onu yaptım güzelce, üstüne göre yaptım. ‘15 TL’ dedim. O arkadaşımız da 'Ya’ dedi, ‘usta kartla çeker misin' dedi. Ben de ‘Canın sağ olsun, eline para geçince verirsin’ dedim. Burası belediyenin. Ben, belediyenin kiracısıyım. Kiracısı olduğum için kirayı veremiyorum. İkinci yıla girdi, kirayı veremiyorum. Çünkü evimi mi geçindireyim, evin yağını mı alayım, şekerini mi alayım, çayını mı alayım? Bankadan kredi çektim, onu mu ödeyeyim?"