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Arda Güler için talep edilen rakam belli oldu. Ankara ekibi resmen istedi

Avrupa'nın gözünü diktiği Arda Güler için Başkent ekibi Fenerbahçe'den resmen o rakamı istedi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:31
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Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiren, transfer yasağı olan Gençlerbirliği, Arda Güler için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Avro istedi

Arda Güler için talep edilen rakam belli oldu. Ankara ekibi resmen istedi
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler'in transferinde imzalanan maddeyi kaldırmak için görüşme yaptı.

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiren, transfer yasağı olan Gençlerbirliği, "sonraki satıştan %20 pay" maddesinden vazgeçmek için istediği rakamı Fenerbahçe'ye bildirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe'den Arda Güler'in sözleşmedeki maddesinden vazgeçmek için 2,5 Milyon euro talep etti. Başkent ekibine 1,5 Milyon euroya kadar ödeme yapayı düşünen Fenerbahçe cephesi, Gençlerbirliği'nin bu talebinin ardından kısa süre zaman talep etti.

Tarafların bir sonraki görüşmede, anlaşması ve Gençlerbirliği'nin de Arda Güler'den hemen bir gelir yaratarak, transfer yasağını kaldırması bekleniyor.

Fenerbahçe ise Arda Güler'in gelecek yıllarda satışı halinde tüm bonservis gelirini almak için bu anlaşmayı bir an önce yapmayı ve konuyu kapatmayı planlıyor.

Bu arada kısa bir süre önce İtalyanlar, Arda Güler için transfer iddiasını gündeme getirdi.

La Gazzetta dello Sport, Dinamo Kiev karşısında genç futbolcunun 1 gol atıp 1 asist yapmasına vurgu yaptı.

Arda Güler için Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi takımların yakında devreye gireceği öne sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Perreira'nın da sözlerine yer veren La Gazzetta dello Sport, Perreira'nın Arda Güler için, "Gördüğüm en büyük yeteneklerden biri" sözlerini haberine taşıdı.

Ayrıca İtalyan gazetesinin "Böyle yetenek yüzyılda bir gelir" başlığıyla verdiği haberde, "Onu İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zengin ailesinin müdahalesi gerekiyordu. Arda Güler 14 yaşında Gençlerbirliği Akademisi'nde oynarken keşfedildi" denildi.

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