Ekonomik ömrünü tamamlayan Gazitepe Camisi’nin yıkımına başlandı

Silivri Belediyesi, deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Gazitepe Camisi’nin yıkımına başladı. Caminin yerine, Osmanlı mimarisine uygun, estetik ve dayanıklı yeni bir cami yapılacak. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "İbadethanelerimizin güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak önceliğimizdir. Süreci ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi, deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların yıkımını sürdürüyor. Bu kapsamda deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Gazitepe Camisi'nin yıkımı başlatıldı.

Yerine, Osmanlı mimarisine uygun, estetik ve dayanıklı yeni bir cami yapılacağı bildirildi. Daha önce camide teknik ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yıkımı bizzat başlattı.

Balcıoğlu, yapılan yeni caminin Osmanlı mimarisine uygun şekilde inşa edileceğini belirtti. İnşaat süreci boyunca vatandaşların ibadetlerini aksatmamaları için mahalleye bir mescit yapılacağını ifade eden Balcıoğlu, "Geçici çözümlerle değil, kalıcı değerlerle Silivri’yi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZDİR"

İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 2023 yılında riskli yapı tespit çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Balcıoğlu, "6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen camimizin, olası bir depremde can kaybına yol açmaması adına Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzce yıkım programına alınmasının ardından, 29 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yıkımını gerçekleştirdik. İbadethanelerimizin güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak önceliğimizdir. Süreci ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.