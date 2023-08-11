Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz açıkladı: IMF bile bizi kurtaramayacak

Seçim sonrası üst üste gelen zamlar TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına ‘sınırlı’ şekilde yansısa da vatandaşlar özellikle pazarda ve markette ağır şekilde hissediyor. Başta benzine ve mazota gelen üst üste zamlar ve döviz kurundaki artış birçok ürünün zamlanmasına neden oldu.

AKP iktidarı ekonomideki kötü gidişi durdurmak için istihdam öncelikli yatırımlar yerine yabancı yatırımcıların kapısını çalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkarken Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise Merkez Bankası Başkanı Erkan ile birlikte JP Morgan’ın yöneticileri ile görüştü.

Ekonominin geldiği durum akıllara IMF ile geçen yılları getirdi. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, yerel seçim sonrasına dikkat çekerek olacakları tek tek sıraladı. Oğuz “IMF bile bizi kurtaramayacak” dedi.

Şeref Oğuz’un köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hani son kalan borç; Mayıs 2013’te yapılan son taksit ödemesi sonunda, fiyakalı törenle tamamen kapatılmıştı ya… Hani 1962’den 2013’e dek IMF’den toplam 50 milyar $ kaynak kullanmıştık ya… İşte o tarihte IMF’ye tövbe etmiş ve bir daha kapısına dayanmayacağımıza dair yemin billah etmiştik.

İyi de etmiştik. Zira IMF’nin Türkiye Masası Şefi Cotarelli; Ankara’da müstemleke valisi gibi dolaşır olmuş, bakanlar dâhil tüm ekonomi yönetimini esas duruşa geçirmişti. Ancak aradan tam 10 yıl geçti ve biz yine IMF’yi gündeme getirir olduk. Zira bize kaynak lazım, hemen lazım, çok fazla lazım…

Aslında IMF’ye henüz gitmedik ama IMF’nin türevlerini ülkemize davet etmeye başladık bile. JP Morgan’ın Cotarelli kılıklı Genel Müdürü’nün İstanbul’da düzenlediği toplantıda, Bakan Şimşek ve Guvernor Erkan, 50 yatırımcıyla buluştu, “olumlu açıklamalarla” yetinildi, “biraz reform yapın, yeni yönetime destek verin, bakarız” nasihatiyle yetinmiş olduk.

Öngörüm şudur; yerel seçim ardından öylesine yüksek bir fatura önümüze konulacak ki bizi IMF dahi kurtaramayacak. Sorum da şudur; neden ortalama 10 yılda bir, başladığımız yere geri dönüyoruz?"