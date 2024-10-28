Ekonominin fay hattında biriken enerjiye dikkat! 2025 bütçesi ümit vermiyor...

FATİH ERBOZ / Yeniçağ Özel Haber

AKP iktidarının 2025 bütçesinin Türk milleti adına olumlu bir katkı sağlamaktan uzak olduğunu belirten Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Gelirden ve servetten vergi alamayan iktidar dolaylı vergilerle vatandaşın gelirine yüklenmiş. 2025 yılında da kuru baskılayan, sıcak paraya dayalı IMF’nin kabak tadı vermiş ekonomi politikalarıyla yürütmek istiyorlar” dedi. Söylemez, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ekonomide 2025 yılında neler yaşanacağına baktığınızda da geçmiş yıllara benzer bir tablo ortaya çıkıyor zaten. AKP iktidarı bugüne kadar izlediği politikalardan farklı bir politika izlemiyor. Dolayasıyla millet adına kazanç hanesine yazılabilecek çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Vatandaş bu bütçeden beklentilerini karşılayamayacak. Bütçe gelirlerinin artışı az oranda. Anlaşılan o ki yeniden sıcak para politikasına devam edecek iktidar. Bu bütçe bu politikanın da işareti. AKP iktidarı bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kuru baskıladı. Yılbaşından bu yana kur Türkiye’de yüzde 15-16 yükseliyor ama enflasyon oranı yüzde 40. Enflasyon oranında kur artışı olsa o zaman Türk lirasının çoktan devalüe olması gerekirdi. Enflasyon, kur baskılaması, sıcak para, buna faizleri de eklerseniz o zaman Türk ekonomisinde ki bu fay hattında enerji birikiyor demektir. Şu anda ekonomideki bu kırılgan fay hattında enerji birikiyor. Bu nedenle ekonomi yönetimi önümüzdeki yıl çok dikkatli olmak zorunda.”

IMF POLİTİKALARINDA ÇÖZÜM YOK ARTIK

Türk ekonomisinin kolay bir süreçten geçmediğini belirten Söylemez, “Bir taraftan ekonomide kırılgan fay hattında enerji birikiyor diğer taraftan ekonomi yönetimi bayatlamış IMF politikalarında çözüm arıyor. Kısa vadede bu şartlar içinde ekonomide durgunluk görünüyor. Bu durgunluğun vatandaşa yansımasının sonuçları olumlu yönde olmayacak. Bütçeye baktığınızda yine özellikle maliye politikaların da yetersizlik görüyorsunuz. Bunun dışında sadece ekonomik durgunluk ve ekonomide yaşanan sorunlar yok Türkiye’de. Özellikle hukuk devleti ilkeleri üzerinde yeterli bir güven olmaması, kuvvetler ayrılığının demokratik kurum ve kuruluşlarıyla tam anlamıyla işlemeyişi ekonomiye olumsuz yansıyor. Ekonomi yönetimin son yurt dışı ziyaretleri incelediğimizde yine olumlu şeyler söylemek mümkün olmayacak. Türkiye’de bütçe önümüzdeki yıl bekleneni verecek nitelikte değil maalesef. Bir an önce evrensel hukuk kurallarını eksiksiz çalışması ve demokratik bir şekilde kuvvet ayrılığının siyasal sisteme yansıtılması ekonomi açısından çok önemli bir noktaya gelmiş durumda” diye konuştu.

VERGİ TABANA YAYILMIYOR

Vergi politikalarının da adil bir şekilde tabana yansımamasından dolayı 2025 yılının olumlu sonuçlara gebe olmadığını anlatan Söylemez, “Vergi politikaları adaletli bir şekilde tabana yayılmıyor. Bunun izlerini yine bütçede göremiyoruz. Servetten ve gelirden vergi alınmıyor. Bunun yerine bütçe beklentileri dolaylı vergilere yani dar gelirli vatandaşın harcadığı tüketim maddelerinden alınacak vergilere bağlamış. Bu hem ekonomiyi, hem de vatandaşı zor duruma sokuyor. AKP iktidarı son yıllarda yaptığı yanlışlara devam ettiriyor. Devletin kurum ve kuruluşları iktidar partisine yakın gruplar ve isimler tarafından yönetiliyor. Liyakat başta ekonomi olmak üzere devlet yönetiminde unutuldu. Bunun sonucunda siz nasıl bütçeyi refahı arttıracak bir şekilde hazırlayabilirsiniz? Bunun için nitelikli kadrolara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.