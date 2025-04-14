Ekonominin geldiği son nokta! Milyonlarca kişi borç batağında...

Türkiye'de hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında ekonomi her geçen gün daha da kötüye giderken milyonlarca vatandaş icralık oldu.

Vatandaşın içerisinde bulunduğu çıkmazı resmi verilerle paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko'nun borç yükünün katlanarak arttığına işaret etti.

“Vatandaşın bankalara olan borcu 4 trilyon 329 milyar lirayı geçti. Toplam borç 4 trilyon 461 milyar liraya dayandı" diyen Kanko iktidarı eleştirdi.

Söz konusu tablonun, "iktidarın halkı nasıl bir bataklığa sürüklediğini açıkça ortaya koyduğunu” söyleyen Kanko'nun açıkladığına göre 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında vatandaşlar sadece bir haftada 49,7 milyar lira daha borçlandı.

"FAİZ ARTTI, HALK BORÇLANDI"

Kanko, yükselen faiz oranlarına rağmen borçlanmanın artmasının, halkın geçinemez hale geldiğini gösterdiğini belirtti.

344 bin 680 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icralık olurken, iki ayda toplam 502 bin 827 kişi takibe düştü, varlık yönetim şirketlerinin takibindeki kişi sayısı ise 2 milyon 48 bin 969'a yükseldi.

Kanko, “AKP’nin sözde ekonomi modeli, vatandaşı bankalara ve tefecilere teslim etti. İnsanlar artık karnını doyurmak için borçlanıyor. Bu bir yönetim değil, bu bir ekonomi katliamıdır” dedi.

CHPli Kanko şu sözlerle tepkisini dile getirdi: “Faiz düşerken enflasyon patladı, şimdi hem faiz yüksek, hem enflasyon. Vatandaşın borcu da zirvede. Peki kim kazandı? Elbette yine bankalar, yine yandaşlar.”