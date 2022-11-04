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Nebati "Bu ülkede hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez" demişti. Eğleniyor muyuz gençler

Hükümet cephesinden ekonominin iyi gittiği yönünde açıklamalar arka arkaya gelirken halkın ekonomisi durumun iyi olmadığını gösteriyor. Sosyal medyadan paylaşılan sabun zammı görüntüsü büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 20:16
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Ekonominin kötü gidişi durdurulamıyor. Sabuna büyük zam

Nebati ''Bu ülkede hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez'' demişti. Eğleniyor muyuz gençler
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Tepeden tırnağa her türlü ürüne zamlar ardı ardına gelmeye devam ederken, vatandaş ekonomik anlamda ayakta durmaya çalışıyor. Yapılan asgari ücret artışı neredeyse birkaç ay içerisinde eriyip giderken zamlar yağmur gibi yağıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ülke ekonomisiyle ilgili olarak "Bu ülkede hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez" şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı.

SABUNA YAPILAN ZAM TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf adeta bu açıklamayı yalanlamış oldu. Sabuna gelen büyük zam, ekonomi bu hızla giderse vatandaşın kişisel temizlik konusunda da zor günler geçireceğini gösterdi. Bir banyo sabununun 20 liradan fazla artış yaşanması sosyal medyadan paylaşılırken kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti. 

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