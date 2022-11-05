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Enflasyona vatandaşı ezdirmedik diyorlar da bu ne peki? Sabun fiyatları uçtu. Millet artık güz bela yıkanacak

Hükümet cephesinden ekonominin iyi gittiği yönünde açıklamalar arka arkaya gelirken halkın ekonomisi durumun iyi olmadığını gösteriyor. Sosyal medyadan paylaşılan sabun zammı görüntüsü büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 20:16
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Sabuna büyük zam. Ekonominin kötü gidişi durdurulamıyor. Enflasyona vatandaşı ezdirmedik diyorlar da bu ne peki?

Enflasyona vatandaşı ezdirmedik diyorlar da bu ne peki? Sabun fiyatları uçtu. Millet artık güz bela yıkanacak
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Tepeden tırnağa her türlü ürüne zamlar ardı ardına gelmeye devam ederken, vatandaş ekonomik anlamda ayakta durmaya çalışıyor. Yapılan asgari ücret artışı neredeyse birkaç ay içerisinde eriyip giderken zamlar yağmur gibi yağıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ülke ekonomisiyle ilgili olarak "Bu ülkede hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez" şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı.

SABUNA YAPILAN ZAM TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf adeta bu açıklamayı yalanlamış oldu. Sabuna gelen büyük zam, ekonomi bu hızla giderse vatandaşın kişisel temizlik konusunda da zor günler geçireceğini gösterdi. Bir banyo sabununun 20 liradan fazla artış yaşanması sosyal medyadan paylaşılırken kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti. 

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Siz de başka marka kullanın
5.11.2022 07:38
Sabunun ismi Hacı ama firma yabancı. Nebati den mükemmel bir ekonomiyi daha çok beklersiniz, fetoşla resimleri var. Işıltı gözlerden değil, güneşin yansıdığı Nebati yağından gelir.  
 
Murat ucler
5.11.2022 04:22
Siz de sabun kullanmayın canım, bezi ıslatın ve silinin. Almanlar bile öyle yapiyor  
 
Vayyyy be
5.11.2022 00:56
Bakana ait çocuk giyim markalarındaki fiyatları bilen var mı?  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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