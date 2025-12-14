Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil son 20 yılın en ağır kriz dönemini yaşıyor. Konkordato, işten çıkarmalar, kapanan fabrikalar ile beraber sektörde istihdam kaybı 300 bine yaklaşırken, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise sektörün geleceği için yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

ÇÖKÜŞÜN SEBEBİ ÇOK BOYUTLU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa’da talep gerilemesi, Asya ülkelerinin agresif fiyat politikaları yerli üreticiyi zorluyor. Enerji fiyatları, ham madde maliyetleri ve döviz kuru baskıları nedeniyle Türk ürünlerinin uluslararası fiyat rekabeti ciddi biçimde zayıfladı. Siparişin bile maliyetini karşılayamayan üreticiler depolama, lojistik veya farklı ticaret alanlarına yöneliyor.

TİCARETİN DEVAMI ZORLAŞABİLİR

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, mevcut sorunların aşılmasının kolay olmayacağını belirtti. Sektörün teknolojik dönüşüm, markalaşma, teknik tekstil ve sürdürülebilir üretime yatırım yapılmasını gerektiğini vurguladı.

Öksüz, konkordatoların sadece banka ve kamu borçlarını kapsaması, piyasa borçlarının ise kapsam dışında bırakılması gerektiğini belirtti. Aksi halde ticaretin devamının zorlaşacağını ifade etti.

TEKSTİLİN KALBİ DURMA NOKTASINDA

Bir zamanlar yabancı alıcıların adım atacak yer bulamadığı, Merter, Laleli ve Osmanbey'de bugün çok sayıda mağaza ve showroom kepenk indirmiş durumda. Özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Orta Asya’dan gelen alıcıların sayısındaki büyük düşüş, ticareti neredeyse bitme noktasına getirdi.