“Ekonominin sorumlusu benim” diyen Erdoğan’ı kara kara düşündürecek anket

MetroPOLL Araştırma’nın “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2025” anketi, Türk halkının ekonomiye yönelik memnuniyetsizliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ankete göre, vatandaşların yüzde 71,8’i son dönemde Türkiye ekonomisinin kötü yönetildiğini düşünüyor. Bu sonuçlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’da yaptığı “Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. Kim var? 14 tane bakanı var. Kim var? Yardımcıları var” açıklamasını yeniden gündeme taşıdı. Anketteki yüksek memnuniyetsizlik oranı, ekonomik yönetim tartışmalarını alevlendirdi.

Eskişehir'den erken seçim çağrısı: Türkiye ekonomisi bitmiştir, batmıştır, yönetemiyorsunuz!

ANKETTE SORULAN SORU VE GENEL BULGULAR

MetroPOLL Araştırma, 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Sonuçlara göre, vatandaşların yüzde 71,8’i ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, yalnızca yüzde 24,7’si yönetimi başarılı buldu. Yüzde 3,5’lik kesim ise soruya yanıt vermedi ve değerlendirme dışı bırakıldı.

PARTİLERE GÖRE EKONOMİ ALGISI

Anket, parti seçmenlerinin ekonomi yönetimine bakışını da detaylı bir şekilde analiz etti:

AKP seçmenleri: Yüzde 51,4’ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, yüzde 43,5’i kötü yönetildiğini belirtti.

MHP seçmenleri: Yüzde 54,2’si ekonomi yönetimini başarılı bulurken, yüzde 42,7’si olumsuz görüşte.

CHP seçmenleri: Yüzde 96,2’si ekonominin kötü yönetildiğini söylerken, yalnızca yüzde 3,1’i olumlu görüş bildirdi.

İYİ Parti seçmenleri: Yüzde 95,8’i ekonomi yönetiminden memnun değil.

HDP/Yeşil Sol Parti seçmenleri: Yüzde 91,5’i ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti.

Diğer partilerin seçmenleri: Yüzde 89,9’u ekonomik gidişattan şikayetçi.

ANKETİN YÖNTEMİ

MetroPOLL Araştırma, anketi Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre belirlenen 26 bölgede, 28 ilde gerçekleştirdi. 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında, 1202 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılarak yapılan araştırma, toplumun ekonomik algısını kapsamlı bir şekilde yansıttı.

“EKONOMİNİN SORUMLUSU BENİM”

Anket sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’da ekonomiye dair yaptığı açıklamayı yeniden tartışmaya açtı. Erdoğan, o dönemde “Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. Kim var? 14 tane bakanı var. Kim var? Yardımcıları var” diyerek ekonomik yönetimin sorumluluğunu üstlenmişti.