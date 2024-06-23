Ekonominin yükünü vatandaşın sırtına yükleyen Mehmet Şimşek’in ekibinin keyfi yerinde

Çalışmalarına devam edilen yeni vergi paketinde garsonun bahşişine bile vergi getirmeyi planlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekibinde neredeyse tek maaş alanın olmadığı öğrenildi. Şimşek’in duyurduğu tasarruf paketinde çift maaş alan bürokratların maaşlarına sınır getirilmesi ön görülürken bu kararın Şimşek’in ekibine uğramadığı görüldü.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Bakan Şimşek’in ekibinde iki hatta üç maaş alan isimler bulunuyor.

BU LİSTE SADECE BİR KISMI

Yeni vergi paketi ile birlikte ekonominin ve enflasyonun ağır yükünü vatandaşın sırtına yükleyen Mehmet Şimşek’in ekibinde iki hatta üç maaş alan isimlerin bazıları ve oturduğu koltuklar şöyle:

Abdullah Erdem Cantimur: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail İlhan Hatipoğlu: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Çelik: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı

Zekeriya Kaya: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Sevinç: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Koç: Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi

Mert Özarar: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Altınkayık: Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Türkşeker Yönetim Kurulu Üyesi

Didem Bahar Özgün Yılmaz: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü, Türk Eximbank Yönetim Kurul Üyesi

Serdar Ülker: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Kerem Dönmez: Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Katılım Finans Kefalet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet Faruk Aykut: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Karademir: Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nazmi Zarifi Gürkan: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir Bayrakdar: Gelir İdaresi’nin Başkanı, Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk Gözübüyük: Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi’nin Başkan Yardımcısı, İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi

Mehmet Arabacı: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Emre Haykır: Özelleştirme İdaresi’nin Başkanı, PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi, Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

CEVDET YILMAZ “DEVAM EDECEK” DEMİŞTİ

Tasarruf paketinde çift maaşlara engel konulsa da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu uygulamanın devam edeceğini vurgulamıştı. Yılmaz, "Bu maaşları vermeyelim dersek kamuyu zarara sokuyoruz” demişti.