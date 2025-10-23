YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Merkez Bankası aldığı son karar ile faizi 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada enflasyonun Eylül ayında yükseliş trendine girdiği belirtilirken “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası yazılı açıklamanın sonunda ise “Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır” dedi.

“MERKEZ BANKASI HER TARAFI MEMNUN ETMEYE ÇAĞIRDI”

Merkez Bankası’nın piyasa beklentisi çerçevesinde yaptığı faiz indirimini yorumlayan ekonomist Bartu Soral, hem Merkez Bankası’nın para politikası hem de iktidarın enflasyonla mücadelesi ile ilgili çaprıcı değerlendirmelerde bulundu.

YENİÇAĞ’A konuşan Soral, enflasyonla mücadele için uygulanan programın yanlış olduğunu ifade ederek enflasyonun artış eğiliminde olmasına rağmen neden faiz indirimi yapıldığını sorguladı.

Soral, “Programın kendi mantığına baktığınızda madem yalnızca faiz vasıtasıyla enflasyona engel olmak istiyorsunuz, enflasyonun yükselme eğilimi gösterdiği bir ortamda faiz indirmek doğru değil. Zaten 100 baz puan indirmenin mantığı da şu: Ben aslında faiz indirmedim, ama faize dokunmamazlık da etmeyerek her tarafı memnun etmek gayretine girdim” dedi.

Soral, konuyla ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Çünkü bir taraftan sanayiciler ‘Bu kadar yüksek faizle iş yapmamız mümkün değil’ diyor. Bir taraftan ihracatçılar ‘Bu kadar yüksek faiz vererek aslında döviz vererek aslında döviz girişini baskılıyorsunuz. Biz de ihracat yapmak için rekabetçi kura sahip olamıyoruz, zorlanıyoruz’ diyor. Yani kendince her tarafı tatmin etmeye uğraşan ama özünde hiçbir yer tatmin etmeyen bir dezenflasyon programı var. Program işlemiyor. Bu 100 baz puanlık indirim herkese şirin görünme ihtiyacından başka bir yaklaşım değil."

Soral ayrıca, mevcut durumda Merkez Bankası’nın 50-100 baz puan gibi ufak indirimler ya da faizi serbest bırakmak gibi hamleler yapabileceğini vurgulayarak mevcut sürecin fazla sürdürülebilir olmadığının altını çizdi.

ENFLASYONA KARŞI REÇETEYİ VERDİ

Kalkınma ekonomisi konusunda uzman olan Soral, mevcut dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörerek, “Bizde ekonominin çarkları yüzde 65 oranında ithalata bağlı. İthalat da dövizle yapılıyor. Döviz arttıkça ithalattan doğan bir enflasyon oluyor. Çünkü hammadde fiyatı, ara malı fiyatı yükseliyor” ifadeleri ile enflasyonun nasıl arttığını anlattı.

Soral, enflasyona karşı reçeteyi ise şu ifadeler ile özetledi:

“Peki ne yapmamız lazım? Aşırı harcamalar durdurulmalı. 2026 bütçesinde 2,6 trilyon tahmin edilen vergi muafiyet ve istisnalarından doğan kaybın, bu uygulamanın durdurulması lazım.

İthalata bağımlı olduğumuz ara malı, hammadde ne ise bunları yerli üretimde nasıl yapabiliriz, bunların planını yapmamız lazım. Yani ithalatı yerli üretimle değiştirmedikçe bu bağımlılık bitmiyor.”

“YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ İNANDIRICI DEĞİL”

Merkez Bankası’nın yaptığı yazılı açıklamada vurguladığı yüzde 5 enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığını belirten Soral, “Merkez Bankası enflasyon tahminini 4 kere değiştirdi ve 2 ayda bir yukarı doğru revize ettiler. Sene sonunda yüzde 33-34 bir enflasyon rakamı ile karşı karşıyayken yüzde 5 hedefi piyasalar ve iktisatçılar için inandırıcılığı olan bir açıklama olmuyor” şeklinde konuştu.

Enflasyonun artışında ithalatın önemine vurgu yapan Bartu Soral, tüketim mallarının ithalatı artırdığının altını çizerek şunları söyledi:

“Uzun vadede faizi düşürmek istiyor ama bu dezenflasyon sürecinin başarısı ile ilgili… O başarıya ulaşmak için bir şey daha yapıyor. Hükümet yapıyor bunu… Memur maaşlarını, emekli maaşlarını ve asgari ücreti baskılıyor. Böylece toplam talep düşsün istiyor. Yani talebi sıkıştırmak istiyor. Fakat şurada bir ayrıma gitmek zorunda. Talebin doğduğu yer ortalama 16 bin lira maaşı olan emekliler mi, 22 bin lira asgari ücreti olan 7 milyon çalışan ve aileleri mi, 22 bin lirayla 44 bin lira yani asgari ücretin bir katı üstünde alan 8 milyon mu, 10 milyon işsiz mi? Ben hiç sanmıyorum…

Buraya baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: 2025’in 9 ayında ithal tüketim mallarındaki artış yüzde 15’lerde. Yani tüketim malları ithalatı artıyor. Demek ki bunu tüketen bir sınıf var. Bu sınıf nüfusun en çok kazanan yüzde 10’luk kesimi… O yüzde 10’luk sınıf doğru şekilde vergilendirilmeyince onların harcamalarını durduramıyorsun. Talebin oradan geldiği anlaşılıyor. Talebi kısmak için uğraşıyorsun 1,5 yıldır, sabit ücretlinin milli gelirden aldığı pay sürekli geriliyor. Bunlar artık yoksulluk sınırında, ama buna karşın ithal tüketim malları talebi yükseliyor.”

Soral, yüksek gelir sahibi kesimin gelir-gider dengesinin denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bunları denetim altına almadıkça, bir ‘Nereden buldun’a benzer, geliri ile gideri arasındaki farkı açıklamaya davet etmedikçe insanları bu işi yapmak çok zor ayrıca bütçe açığını dindirmek de çok zor. Ancak hükümet bunu yapmak konusunda çok zorlanıyor. Çünkü ‘Nereden buldun’ gibi bir yasa çıkarılsa ve gelirle gider arasındaki fark bu insanlara sorulsa, sorulacak kişilerin yüzde 99,9’u AKP’li olacak” ifadelerini kullandı.