Ekonomist Bartu Soral’dan Maliye Bakan’ı Şimşek’e zor soru

Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı ekonomist Bartu Soral, Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri içinde “diğer” başlığıyla kaydedilmiş 270 milyar TL’nin peşine düştü.

Soral, tasarruf paketleriyle 100 milyar tasarruf hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i söz konusu 270 milyar TL’lik harcamanın içeriğini açıklamaya davet etti. Soral, “Malumunuz tasarruf paketi ilan ederek bütçenin giderler kaleminden 100 milyar TL tasarruf etmeye çalışırken, bu harcamaların içeriğini öğrenmek milletin hakkıdır” dedi.

Bartu Soral sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek’e şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Şimşek ; 2024 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri içinde ve özellikle muhasebe hesap planında herhangi bir sınıflamaya tabi tutulamayan veya tutulmak istenmeyen işlemlerin tümünün kaydedildiği "diğer" başlıklı hesaplarda oldukça dikkat çekici noktalar var;

Diğer Müteahhitlik Giderleri: 123 milyar 977 milyon TL

Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler: 8 milyar 595 milyon TL

Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hazine Yardımları: 19 milyar 36 milyon TL

Ekonomik ve Mali Amaçlı Diğer Transferler: 49 milyar 632 milyon TL

Ayrıca yine Cari Transferler içinde karşılıksız olarak, Türkiye Varlık Fonunda bulunan ve Sayıştay denetimine tabii olmayan; Ziraat Bankasına aktarılan: 44 milyar 624 milyon TL Halk Bankasına aktarılan: 19 milyar 521 milyon TL

Sn. Şimşek, Yaklaşık toplam 270 milyar TL olan bu "diğer" harcamaların içeriğini açıklar mısınız? Malumunuz tasarruf paketi ilan ederek bütçenin giderler kaleminden 100 milyar TL tasarruf etmeye çalışırken, bu harcamaların içeriğini öğrenmek milletin hakkıdır.”