Ekonomist Bilge Yılmaz'dan bomba iddia. Merkez Bankası'ndan Londra'da gizli toplantı

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Bilge Yılmaz'dan bomba iddia. Merkez Bankası'ndan Londra'da gizli toplantı
İYİ Partili ekonomist Bilge Yılmaz, Merkez Bankası'ndan üst düzey bir yöneticinin İngiltere'de yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını iddia etti.

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından Merkez Bankası’yla ilgili herkesi şok edecek bir iddia ortaya attı.

Yılmaz, sosyal medya hesabı X’den, Merkez Bankası’ndaki üst düzey isimlerin Londra’ya giderek yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını iddia ederek şunları söyledi,

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“MERKEZ BANKASI’NDA ÜST DÜZEY İSİMLER LONDRA’YA GİDİP YABANCI BİR BANKANIN MÜŞTERİLERİ İLE KAPALI TOPLANTILAR YAPTIĞINI ÖĞRENDİM”

“Anlaşılan o ki, son dönemde piyasalarda oluşan panik Merkez Bankası yöneticilerini de telaşlandırdı.

Merkez Bankası’nda üst düzey isimler Londra’ya gidip yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını öğrendim. Bu Merkez Bankası ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Varolan sorunlara kısa vadede çözüm üretmek için yapılan bu hamleler yabancı yatırımcılardaki Türkiye algısını daha da bozar.

“MERKEZ BANKASI YÖNETİCİLERİNİN ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE DOĞRULARI YAPMASINI TAVSİYE EDERİM”

Merkez Bankası yöneticilerinin bunun yerine ivedilikle şeffaf bir şekilde doğruları yapmasını tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi devlet yönetmek, üst düzey kamu görevinde olmak ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Maalesef bundan çok uzaktayız.”

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