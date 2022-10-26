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Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız

Ekonomist İbrahim Kahveci, TL'deki erimeye dikkat çekerek yaklaşan tehlikeyi açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 22:51
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Ekonomist İbrahim Kahveci TL'deki erimeye dikkat çekerek yaklaşan tehlikeyi açıkladı

Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
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Karar gazetesi yazarı ekonomist İbrahim Kahveci, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahveci, yazısında TL'nin değerinin sürekli erimesine dikkat çekerek, "Kuru fasulyeyi bile ararsınız... Bilesiniz" dedi.

Kahveci'nin Karar'daki yazısı ise şöyle:

"Kazanıyor gözükürken aslında herkes kaybediyor. Asıl kaybeden ise Bankalar... Çünkü onların maddi varlıkları da öyle fazla değil... Ellerindeki TL’nin değeri de sürekli eriyor.

Peki, parayı nereye yatırmalı? Ya da tasarruf etmeyip çılgınca tüketim mi yapmalıyız? İyi lakin okuyacak çocuğumuz için kenara para koymuştuk... Ya da hacca gitmek için... Gitti mi şimdi Hac parası da...

Aşağıda TL mevduat faizi ile kuru fasulyenin fiyat değişimi görülüyor. Son 1 yılda TL yüzde 16 civarı kazandırırken kuru fasulye yüzde 140 artış göstermiş. Tabiri caiz ise TL’den 10 kat daha fazla kazandırmış.

İbrahim Kahveci: Millet parasını neden TL’de tutsun?    İbrahim Kahveci: Millet parasını neden TL’de tutsun?

Kuru fasulyenin bile 10 kat değer kazandığı bir yerde TL’nin ikinci büyük fonksiyonu olan “tasarruf etme” aracı olması artık raftan kalkıyor denilebilir. TL ile sadece anlık alışveriş yapacağız... o kadar.

Aslında TL’yi ABD dolarına endekslemeye başladığımızı “Küçük Amerika” yazımda belirtmiştim. Hatta TL ile tasarrufun hızla gerilediğini ve yakında TL ile kredi verme imkanının da kalmayacağını anlatmıştım... Hatta daha da ileri gidip: TL ile kredi verecek finans kurumlarının da çok risk altında kalacaklarını, ya da ortada kalamayacaklarını anlatmıştım...

Durum açık ve net...

Sistem aşırı tıkanmaya doğru hızla gidiyor.

Benden hatırlatması...

Kuru fasulyeyi bile ararsınız... bilesiniz."

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