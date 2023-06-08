Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hepimiz yardım etmeliyiz" paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş ihracatçının rahatlaması için dolar kurunun 28 TL olması gerektiğini açıkladı.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 1

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş İzmir Atatürk OSB sanayicileri ve İAOSB Özel Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 2

Doların minimum 25 TL seviyelerinde olması gerektiğini söyleyen Demirtaş, “İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse dolar 28 TL seviyelerine gelmesi gerekir.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 3

Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık” dedi.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 4

Dövize olan talebin baskılanması için oluşturulan ve 125 milyar dolar seviyelerine ulaşan Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) oluşturulmasının yanlış olduğunu da ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 5

“KKM hiç olmamalıydı. Bu gibi enstrümanlara karşıyım, KKM sadece sonucu erteledi, doları sönümlendirdi ama bunun bir bedeli oldu. 125 milyar dolarlık KKM şu demek, KKM’li olan herkes dolara yatırım yapmıştır aslında, ama çıkıp dolar almadılar henüz.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 6

Onlar çıkıp dolar alırsa acayip şeyler olur, o nedenle KKM’yi hızlı bir şekilde bozmayacaklar yavaş yavaş yapacaklar, ani şekilde bozulması katastrofik etki gösterir. Yapılması doğru muydu? Hayır yanlıştı net olarak.”

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 7

Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in getirilmesini de olumlu karşıladığını belirten Demirtaş, “Ülkemi seven bir insan olarak diyorum ki iyi ki de Mehmet Şimşek geldi, gelmemesi durumunda daha olumsuz şeyler yaşanabilirdi” diye konuştu.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 8

Yerel seçimlere dikkat çeken Özgür Demirtaş sözlerine şu şekilde noktaladı:

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 9

“Sizlerle 6 ay önce buluşabilseydik, kredi çekmenizi önerirdim. Şimdi piyasada kredi yok belli bir süre de olmayacak. Bu durumun enflasyona ciddi şekilde yansıyacağını düşünüyorum.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 10

Dolar/TL’nin ederi bugün ihracatçılar için minimum 24-25 TL olmalı. Azar azar her gün 30 kuruş artırıyorlar, ben olsam bugün 24’e bırakırım, neden azar azar bırakıyorsun azar azar bırakınca kendi talebini yaratıyorsun.

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Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı 11

Millet her gün 30 kuruş artınca dolar alıyor. Hâlbuki çıkarın 24’e Haziran 22’de kaldırın yüzde 25’i. Mehmet Şimşek bunu yapabilir.”

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