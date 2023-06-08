Ekonomist Özgür Demirtaş dolar 28 TL olmalı dedi. Ezber bozdu herkesi şaşırttı

“KKM hiç olmamalıydı. Bu gibi enstrümanlara karşıyım, KKM sadece sonucu erteledi, doları sönümlendirdi ama bunun bir bedeli oldu. 125 milyar dolarlık KKM şu demek, KKM’li olan herkes dolara yatırım yapmıştır aslında, ama çıkıp dolar almadılar henüz.