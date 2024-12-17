Ekonomist Özgür Demirtaş'dan kripto para çıkışı. "Önerim var" diye duyurdu

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir kripto para çıkışı geldi. Turizm sektöründe kripto para kullanılabileceğini belirten Özgür Demirtaş tek tek nedenlerini sıraladı. Kripto parayla kara para aklanamayacağı belirten Özgür Demirtaş, "turist turisttir"dedi

Özgür Demirtaş'ın işte kripto para paylaşımı

Hükümete Turizm alanında ÖNERİM var.

Lütfen hepsini okumadan yorum yazmayın.

Hükümet Turizm işletmelerinin Kripto Para ile ödeme almasının önünü açmalı. Bakanlık yönetiminde bir kripto cüzdanlar serisi olmalı. Her işletmenin bir cüzdanı olmalı.

Turist geldiği zaman basit bir aygıt üzerinden Bitcoin ile şirkete ödeme yapabilmeli.

Şirket BTC olarak aldığı ödemeyi: İsterse: BTC olarak tutabilmeli. İsterse: o anki kurdan Dolara dönebilmeli. İsterse o anki kurdan TL'ye dönebilmeli.

Aklınıza gelebilecek olan SORUNLARI teker teker yanıtlayayım.

1) "Kripto para ile Kara Para Aklanır, zararlı olmaz mı?" Kara Para en çok Kağıt Para ile daha sonra da değerli metaller ile aklanıyor. Kripto o listede çok gerilerde.

2) "Kripto paralar çok oynak işletmeler zarar etmez mi?" O yüzden isteyen işletme anında Dolar veya TL'ye dönebilir ibaresi ekledim

3) "Kripto yatırımcılarının bazıları Tuhaf insanlar niye onları Turist isteyelim?" Son 1 yıl içinde bazı kurumlarda dahil olmak üzere çok sayıda saygın yatırımcısı da oldu. Ayrıca Turist Turisttir.

4) " Kriptolar düştü mü çok düşüyor çakılırsa işletmelere ne olur" Yine aynı şekilde anında stable-coin dediğimiz Kağıt paraya endeksli para birimlerine dönebilirler. Başka sorular varsa onları da yanıtlarım. Bu işi yaparsak Türkiye'ye çok yeni Turist çekeriz. Göreceksiniz fark yaratır. %10 bile fark yaratsa para paradır. Hadi Yapalım...