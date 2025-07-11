Ekonomist Remzi Özdemir, 13 gün sonra yaşanacakları tek tek yazdı! Faiz kararı öncesi yatırımcıyı uyardı

Merkez Bankası, merakla beklenen Para Politikası Kurulu toplantısını 24 Temmuz’da gerçekleştirecek. Bu toplantıda alınacak faiz kararı; borsa, döviz, altın, tahvil ve konut piyasaları üzerinde belirleyici olacak.

Analistlere göre Temmuz ayındaki toplantıda faiz indirimi neredeyse kesinleşmiş durumda. Merkez’in 250 ile 500 baz puan arasında bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, olası bir faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek?

BORSA 10 BİN PUANI GEÇEBİLİR

250 baz puanlık bir faiz indiriminin borsada hisselere ciddi bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak 350-500 baz puan arasında gerçekleşecek agresif bir indirim, özellikle bankacılık hisselerine güçlü alımlar getirebilir.

Uzmanlar, olası faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul’un 10.000 puanın üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Ancak yeni para girişi olmazsa bu yükselişin kısa vadede kâr satışlarına dönüşme ihtimali yüksek. Bu durumda endeksin 11.000 puanlardan geri çekilmesi söz konusu olabilir.

PARA YENİDEN DÖVİZE YÖNELİR

250 baz puan ve üzeri bir faiz indiriminin dolara olan talebi artırması bekleniyor. Mevduat faizlerinden alınan stopaj oranının %17,5’e çıkarılmasıyla birlikte, faiz indirimi sonrası TL mevduatının getirisi negatif seviyeye düşebilir. Bu da paranın yeniden dövize yönelmesine neden olabilir.

Ancak Merkez Bankası’nın son iki yıldır uyguladığı sıkı kur baskısı nedeniyle dolar/TL'nin 41 seviyesinin üzerine çıkmasına pek izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN 4 BİN 500'Ü GÖRÜR

Altına olan talep, hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içinde artarak devam ediyor. Gram altının 4.500 TL seviyesine ulaşması beklenirken, ons altının ise özellikle BRICS ülkelerinden gelecek yeni adımlarla 3.500 dolara kadar yükselmesi öngörülüyor.

FAİZ CAZİBESİNİ YİTİRİYOR

Ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranını artırarak %17,5 seviyesine çıkardı. Aynı stopaj oranı para piyasası fonları için de geçerli.