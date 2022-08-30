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Selçuk Geçer uyardı: Dolar büyük patlayacak. Geçer dolar kaç lira olacağını da açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan dolar açıklaması. Dış ticaret açığı rakamları üzerinden yaptığı analiz yapan Selçuk Geçer dolar uyarısında bulundu. Fiyat da veren Geçer "dolar büyük patlayacak"dedi

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:23
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:34
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Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan dolar açıklaması. Dolar kurunu 35 liraya çıkaracaklar

Selçuk Geçer uyardı: Dolar büyük patlayacak. Geçer dolar kaç lira olacağını da açıkladı
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Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutucu dolar uyarısı. Dolar kuru üzerine yaptığı tahminlerle adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer son konuşmasında “Uyarıyorum dolar büyük patlayacak” ifadelerini kullandı.

Selçuk Geçer TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamları üzerinden bir dolar kuru yorum gerçekleştirdi. Geçer analizinde Dış ticaret verilerinden inanılmaz bir artış olduğunu belirtirken bu durumun dolar kurundaki kırılganlıkların daha artacağına işaret ettiğini belirtti.

"DOLAR KURUNU 35 TL’YE KADAR ÇIKARACAKLAR"

Geçer dolar kurunun büyük patlayacağını ifade ettiği analizinde şunları söyledi:

"Temmuz ayı ithalat verilerine baktığımız zaman bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 , oranında artmış. Arada neredeyse 30 puanlık bir fark var. İthalatla ihracat arasında önümüzdeki dönemde de dış ticaret açığının dolayısıyla cari artacağını, doları olan ihtiyacın her geçen gün biraz daha artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolayısıyla dolarda büyük bir kırılmayla karşı karşıya olduğumuzu bizlere gösteriyor. Temmuz ihracat 18 milyar 551 milyon dolar. Temmuz ithalat 29 milyar 240 milyon dolar. Bunu böyle uzun uzun anlatıyorum ama önemli. Çünkü dış ticaret açığının bu kadar rekor düzeyde artıyor olması önümüzdeki dönemde dolardaki kırılmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor "

Selçuk Geçer AKP'nin ekonomi yönetiminin ekonomik krizden çıkış olarak dolar kurunu daha da yukarı çekerek ithalat ihracat açığını kapatma yoluna gitmeye çalışacağını ifade ederken dolar kurunu 30 – 35 TL bandına kadar çıkarmayı deneyeceklerini belirtti.

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