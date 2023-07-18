Ekonomistler alarma geçti. Tarihin en yükseği olabilir. Kritik tarih 3 Ağustos

Editör: Osmancan EROK

Türkiye'nin kaderini belirleyen 28 Mayıs seçimlerinin ardından, ekonomide yapılan hatalar vatandaşa mal edildi.

'Kemer sıkma' olarak adlandırılan politikaya geçiş yapan ekonomi yönetimi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere birçok vergi kaleminde artış kararları alarak, hatalı ekonomi yönetiminin bedelini vatandaşa yükledi.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında tek gecede yaşanan 7 ila 8 liralık artışın iğneden ipliğe her ürüne zam geldi. Gözler 3 Ağustos'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Ancak ekonomistler bu verinin tüm zamanların rekoru olabileceğini ifade etti..

"YÜZYILIN REKORUNU GÖRECEKSİNİZ"

Dolar kuru ve ekonomi yönetimi üzerine yaptığı açıklamalarla tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında YÜZYILIN rekorunu göreceksiniz. Yazın kenara" dedi.

"TARİHİN EN YÜKSEK TEMMUZ ENFLASYONU GELECEK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), eski başekonomisti Hakan Kara'dan ise bir takipçisinin “Temmuz enflasyonunun patlama yapacağını söyleyenler var hocam. Fiyatlar Genel Seviyesini etkileyen zamlar elbette mevcut. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz hocam?” sorusuna "Son 100 yılın en yüksek aylık Temmuz enflasyonlarından birini göreceğiz. Muhtemelen 100 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunu göreceğiz. Temmuz rekoru %6,2 ile 1997’de görünüyor. Rahat geçilir diye tahmin ediyorum." dedi.

"TEK HANE ÖZEL SİPARİŞLE OLUR"

Temmuz ayında rekor seviyede enflasyon görüleceğini belirten bir diğer ekonomist ise Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş oldu. Aktaş, köşesinde kaleme aldığı yazıda TÜİK'in verilerle oynadığına yönelik iddialara atıfta bulunarak, "Tek hane özel siparişle olur" dedi.

Aktaş yazısında “Benim tahminim çift haneli oranların başlangıcı; yüzde 10-11 arası. O da çok iyimser bir tahmin, çok iskonto edilmiş bir tahmin. Elimde daha fazla veri olsa elbette daha detaylı bir çalışma yapmam mümkün ama en azından madde ağırlıklarını bile bilmiyoruz artık. Dolayısıyla daha detaya inme şansım yok. Ancak mevcut durumun tek haneye kesinlikle işaret etmediğini bir kez daha vurgulamam gerek. TÜİK’in ne açıklayacağına gelince… Keşke bilsem!” ifadelerini kullandı.