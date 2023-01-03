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Fiyatlar düşmüş ama haberimiz olmamış. Ekonomistler bile bu işe şaştı

TÜİK verilerine göre aralık ayında şeker, kahve, erkek giyim, kadın ayakkabısı, otomobil, taze meyve, sebze, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, çocuk giyim, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarının fiyatları düştü.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:40
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Ekonomistler bile bu işe şaştı. Fiyatlar düşmüş ama haberimiz olmamış

Fiyatlar düşmüş ama haberimiz olmamış. Ekonomistler bile bu işe şaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Hayat pahalılığı en üst düzeydeyken TÜİK’in açıkladığı bu rakamlar tepki çekti.

FİYATLAR DÜŞMÜŞ AMA HABERİMİZ OLMAMIŞ

Buna göre aralıkta bir önceki aya göre fiyatlar; şekerde yüzde 1,35, kahvede yüzde 1,53, erkek giyimde yüzde 1,91, kadın ayakkabısında yüzde 2,01, otomobilde yüzde 2,77, taze meyvelerde yüzde 3,23, sebzede yüzde 3,36, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 3,58, çocuk giyimde yüzde 4,84, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında yüzde 10,45 oranında düşüş olmuş,

EKONOMİSTLER BİLE BU İŞE ŞAŞTI

TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 1,18 açıklaması ekonomistler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İşte ekonomistlerin yorumları:

Eski Merkez Bankası Baş ekonomisti Hakan Kara: Ücretiniz geçmiş enflasyona göre artsa dahi, enflasyon refahınızdan çalar. Düşük ölçülüyorsa daha fazla çalar.

T24 Ekonomi yazarı Uğur Gürses: Hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tutturmuş!", "TÜİK, İTO'ya göre 28.7 puan daha düşük..." ve "Enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde' Kavuğu hak ediyor gerçekten...

Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü Şenol Babuşçu ise TÜİK'in İTO'nun ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon verilerini paylaşarak "Hangisi doğru?" sorusunu yöneltti.

Ekonomist Selçuk Geçer: Helal olsun reise!!! Enflasyon düşecek dedi düştü... Gerçi memur ve emeklinin hak ettiği maaş zamları da en az 30 puan düştü ama olsun... Her şeye yüzde 100 üstü zam gelirken memura ve emekliye yüzde 15 zam yeter denildi ama olsun... Benim oyum yine reise!!!"

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